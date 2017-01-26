کولاک موضعی و مه غلیظ در جاده های زنجان حاکم است

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت راههای استان زنجان اشاره کردو افزود: در برخی از محورهای استان بارش برف و کولاک موضوعی حاکم است و تردد در این محورها نیاز به تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ دارد.

وی اظهار کرد: در محورهای زنجان- بیجار، زنجان- طارم، زنجان- تهم- چورزق، زنجان-دندی- تخت سلیمان و زنجان به تبریز بارش پراکنده برف و کولاک موضعی وجود دارد.

رئیس مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: وجود مه باعث کاهش دید رانندگان شده که حتما رانندگان آستانه دید خود را تقویت کنند و در این میان مه غلیظ درمحورهای زنجان به طارم، زنجان به بیجار ، زنجان به دندی و گردنه های قلی کندی، تهم به چورزق ، پاپایی و دهجلال بسیار مشهود است.

امینی افزود: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

رئیس مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: تردد درجاده های استان زنجان و به خصوص گردنه های کوهستانی زنجان با همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات سفر زمستانی امکانپذیر است و باتوجه به برودت هوا درمحورهای مواصلاتی استان زنجان، رانندگانی که قصد تردد دراین محورها را دارند زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.