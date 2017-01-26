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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۴

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

هیچ نوع پروانه شکار پرندگان در اصفهان صادر نشده است

هیچ نوع پروانه شکار پرندگان در اصفهان صادر نشده است

اصفهان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با توجه به شیوع آنفولانزای پرندگان در کشور، هیچ نوع پروانه شکار پرندگان در اصفهان صادر نشده است.

حمید ظهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در راستای آشنایی، آموزش و توانمندی مردم برای حفظ تنوع محیط زیستی استان اقدام‌هایی در حاشیه مناطق حفاظت شده و ارزش های بی بدیل آن اجرایی کرده است، اظهار داشت: همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان  به شکل شبانه‌روزی در حال گشت زنی و مراقبت از مناطق حفاظت شده استان به منظور یپشگیری از شکار گونه‌های مهم و نادر حیات وحش اصفهان هستند.

۱۱۶ سلاح در ۹ ماهه اول سال از شکارچیان کشف و ضبط شد

وی با بیان اینکه در 9 ماه اول  سال جاری ۱۱۶ سلاح کشف و ضبط شده است، ادامه داد: بر این اساس تعداد ۷۹ سلاح مجاز و ۳۹ مورد غیرمجاز از ۲۴۵ شکارچی کشف شده است که محصول گشت و کنترل همکاران در سطح زیستگاه های استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه همچنین آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان و دانش‌آموزان در سطح استان به شکل جدی پیگیری می شود، گفت: این آموزش‌ها در ۸۵۰ مدرسه با همکاری آموزش پرورش دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس در ۳۰۰ مدرسه موضوع مصرف آب و انرژی به شکل ویژه مورد بررسی قرار گرفت و الگوهایی کاهش مصرف آب و انرژی آموزش داده شد و یک هزار معلم تحت آموزش محیط زیستی یه عنوان مروجان محیط زیست قرار گرفتند.

ظهرابی با اشاره به شیوع آنفولانزای پرندگان در کشور ابراز داشت: با توجه به پیش بینی این امر و به محض احساس خطر با وجود ثبت نام از شکارچیان، از صدور پروانه شکار جلوگیری شد و در ارتباط با دستورالعمل پایش زیستگاه‌ها و نحوه مواجهه با پرندگان مشکوک و دفن دستورالعمل هایی صادر شده است.

کد مطلب 3887816

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