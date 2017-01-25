به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیران حوزه آب لرستان با اشاره به اینکه لرستان دارای اقلیم سرد در شمال استان و دارای اقلیم گرمسیر در جنوب استان است، اظهار داشت: خاک های لرستان فوق العاده پر استعداد بوده و شبیه خاک های چرنوزیوم روسیه است.

وی با بیان اینکه بهره وری منابع آب در لرستان فوق العاده بالا است چون مسئله آبشویی در خاک های استان را نداریم، تصریح کرد: برای توسعه روش های نوین آبیاری برنامه های خاصی تدوین کرده ایم و ۵۵ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه پیش بینی شده است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ۴۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای توسعه روش های نوین آبیاری با رویکرد میکرو اختصاص یافته است، افزود: هیچگونه محدودیت اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری در زراعت و باغبانی در کشور نداریم.

اکبری یادآور شد: ۲۳ درصد زمین های آبی لرستان تحت پوشش شبکه های نوین آبیاری قرار دارد و برای توسعه آنها هیچ محدودیت اعتباری نداریم.