۴فینال پیش روی صالحین/امیدواری هواداران به موفقیت نماینده ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صالحین ورامین فصل پرفراز و نشیبی را پشت سر می گذارد و همچنان یکی از گزینه های صعود به مرحله پلی آف لیگ برتر به حساب می آید.

نماینده والیبال ورامین فصل جاری لیگ برتر را با مشکلات عدیده مالی آغاز کرد که همین موانع سبب شد تا نتواند در نخستین مسابقه مقابل پارسه تهران حاضر شود.

بسیاری از کارشناسان و علاقه مندان به والیبال با توجه به مشکلات مالی تیم صالحین، آینده خوبی را در ابتدای فصل برای نماینده ورامین متصور نمی شدند اما بازیکنان و کادر فنی صالحین با نمایش قابل قبول در دور رفت رقابت ها، یکی از شانس های اصلی حضور در مرحله پلی آف معرفی شد.

قبل از آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال، مشکلات مالی و عدم پرداخت بدهی های باشگاه ها صالحین، نماینده والیبال ورامین را وارد حاشیه کرد، به طوری که بازیکنان این تیم مقابل پارسه تهران حاضر نشدند و سازمان لیگ تصمیم گرفت تا صالحین را از جدول مسابقات حذف کند.

نمایشی که هواداران ورامینی را امیدوار کرد

سازمان لیگ فدراسیون والیبال تصمیم به حذف صالحین ورامین گرفت اما با رایزنی های متعدد مسئولان باشگاه، نماینده والیبال ورامین در لیگ برتر ماندنی شد اما برخی از بازیکنان مطرح این تیم جدا شده و به رقیبان پیوستند.

در ادامه حواشی تیم صالحین ورامین، ترکاشوند سرمربی این تیم نیز از جمع ورامینی ها جدا شد تا مشکلات صالحین دوچندان شود و این امر هواداران خونگرم والیبال در ورامین را نگران کرد.

مسئولان باشگاه صالحین پس از قطعی شدن جدایی ترکاشوند، با فرهاد نفرزاده سرمربی پارسه تهران به توافق رسیدند اما وی پس از چند روز، دوباره به تیم پارسه بازگشت تا مشخص شود حواشی صالحین تمام شدنی نیست.

پس از رایزنی های متعدد، مسئولان صالحین ورامین با عطار به توافق رسیدند تا به عنوان سرمربی صالحین در ادامه مسابقات به فعالیت بپردازد.

تیم صالحین ورامین در آخرین مسابقه خود در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، نمایش بسیار خوبی را از خود نشان داد که همین امر سبب شد تا هواداران ورامینی به آینده تیم محبوبشان امیدوار شوند.

چشم امید هواداران ورامینی برای حضور صالحین در پلی آف

نماینده والیبال ورامین توانست تیم شهرداری ارومیه را در سالن غدیر این شهرستان شکست دهد، کاری که هر تیمی نمی تواند از عهده آن برآید.

تیم صالحین ورامین تا پایان هفته بیستم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با کسب هشت پیروزی در رده نهم جدول رده بندی مسابقات قرار داشته و تلاش دارد تا با کسب امتیازات لازم به مرحله پلی آف برسد.

تیم صالحین برای حضور در مرحله پلی آف لیگ برتر، چهار مسابقه پیش روی خود داشته که هر کدام حکم فینال را برای هواداران ورامینی دارد.

امتیازی که تیم صالحین ورامین نسبت به سایر تیم های لیگ برتری دارد، آن است که باید دو بازی معوقه مقابل پارسه و سایپا انجام دهد که پیروزی در این دو دیدار، حکم حضور نماینده والیبال ورامین در مرحله پلی آف را امضا خواهد کرد.

حضور در مرحله پلی آف با وجود تمامی مشکلات صالحین ورامین در لیگ برتر والیبال، یک امتیاز وموفقیت مناسب برای نماینده والیبال این شهرستان محسوب خواهد شد.