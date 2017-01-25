به گزارش خبرنگار مهر، ٢۴ عنوان فیلم از فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از ١۴ تا ٢١ بهمن در سینما ناجی و سینما فلسطین تبریز به روی پرده میرود و هر فیلم در چهار سئانس به نمایش درمیآید و جدول زمان دقیق و مکان نمایش فیلمها نیز اعلام خواهد شد.
برگزاری همزمان این جشنواره در مراکز استانها و دسترسی مخاطبین سینما به آثار ارائه شده در این جشنواره، حرکت مناسبی در حوزهی فرهنگ و هنر محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، جشنواره فیلم فجر برای دومین بار است که در استان برگزار میشود و موجی که این حرکت فرهنگی و هنری در جامعه و علیالخصوص در میان فیلمسازان و اصحاب سینما ایجاد میکند قابل تامل و توجه است و به تبع آن نمایش همزمان فیلمهای این رویداد سینمایی در ایجاد زمینههای انگیزشی برای هنرمندان و علاقمندان سینما موثر خواهد بود.
گفتنی است در جشنواره فیلم فجر جمعی از هنرمندان در کنار هم و در کارگاه های نقد و بررسی حضور می یابند.
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