طرح های کلان ملی با حضور معاون رئیس جمهور تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید احمدی، در حاشیه صد و پنجاه و یکمین جلسه فوق العاده کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران گفت: همواره در جلسات عتف در صدد بودیم تا مدل ها، ضرورتها، نیازهای پژوهش و فناوری را در نظر بگیریم تا بتوانیم سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری را تعیین کنیم.

وی اظهار داشت: سیاست های پژوهش و فناوری در ۹ محور اساسی تعیین شده و هر کدام از این سیاست ها خود دارای زیر مجموعه هایی هستند.

احمدی ادامه داد: کارکرد تحقیق و توسعه، خلق قابلیت های انسانی، ایجاد بازارهای محصولات جدید، ایجاد و تغییر سازمان های مورد نیاز، کارکرد شبکه سازی در زمینه دانش، خلق و تغییر نهادهای حمایتی یا مانع نوآوری، فعالیت های پرورشی و انکوباتوری، تامین منابع مالی و نوآوری و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای محورهای این سیاست ها به شمار می روند.

وی در خصوص اولویت های پژوهش و فناوری گفت: در قالب سیاست ها، اولویت ها تعیین می شوند و ضروری است هر پروژه ای که تعریف می شود علاوه بر هماهنگی با سیاست ها در قالب اولویت ها نیز قرار بگیرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه ۱۱ محور در قالب اولویت های علم و فناوری تعریف شده است، افزود: در واقع هر پروژه ای که تعریف می شود بایستی با این سیاست ها هماهنگ باشد.

احمدی با اشاره به محورهای پژوهش و فناوری ادامه داد: محور محیط زیست( با ۹ اولویت)، آب(با ۷ اولویت)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (با ۱۰ اولویت)، صنایع و معادن (با ۱۲ اولویت)، دفاع و امنیت ملی و سیاست خارجی( با ۱۴اولویت )، عمران و حمل و نقل درون و برون شهری (با ۱۸ اولویت)، سلامت و امنیت غذایی (با ۲۱ اولویت)از محورهای پژوهش و فناوری هستند.

وی همچنین افزود: رفاه و تامین اجتماعی (با ۶ اولویت)، کشاورزی و منابع طبیعی( با ۲۲ اولویت)، انرژی (با ۲۱ اولویت)،علوم انسانی و معارف اسلامی (با ۱۴ اولویت)، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی (با ۱۵اولویت)، حقوقی و غذایی (با ۲۰ اولویت) و مدیریت اقتصاد بازرگانی (با ۱۳ اولویت) از دیگرمحورهایی پژوهش و فناوری هستند که در قالب سیاست های علم و فناوری در کمیسیون عتف تعریف، دسته بندی و به تایید رسیده اند.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری برای سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تعیین شده است، خاطر نشان کرد: این سیاست ها و اولویت ها به همه دستگاه ها ابلاغ می شود. باید دستگاهها از آن تبعیت کرده و برنامه های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

معاون وزیر علوم اظهار داشت: درروز سه شنبه، دوازدهم بهمن ماه جلسه شورایعالی عتف با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد. در این جلسه، طرح های کلان ملی تعیین تکلیف می شوند؛ آیین نامه پایش و ارزیابی علم و فناوری به تصویب می رسد؛ و آخرین وضعیت شاخص های علم و فناوری کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته وی، در این جلسه سیاست های پژوهش و فناوری تکمیل شده و در این جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور به تصویب می رسد.