سلب عضویت عضو شورای شهر گرمسار غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه مشکل پیش‌آمده در شورای شهر گرمسار، حقوقی محسوب شده و در این راستا صدور برخی احکام از اختیارات قاضی نخواهد بود بلکه آن را باید در اختیارات قانون‌گذار دانست، بیان داشت: پست‌های اجتماعی که با آرای مردم به دست می‌آید قانون مشخص کرده و اجازه به دادگاه برای سلب عضویت نداده مانند سلب عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراها که قاضی نمی‌تواند به‌موجب قانون، رأی صادر کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مرجع سلب عضویت اعضای شوراها در اختیارات شورای حل اختلاف است، گفت: در خصوص سلب عضویت عضو شورای شهر گرمسار با وزارت کشور نیز مکاتبه شده که آیا قانون حکم دادستانی درست یا نادرست است این بحثی حقوقی محسوب می‌شود و آیا اینکه موضوع سلب عضویت، مرجع آن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است، لیکن وزارت کشور بایستی پاسخ دهد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور عضو سلب عضویت شده شورای گرمسار و ورود نماینده دادستان و نیروی انتظامی به صحن شورا قانونی است یا خیر، ابراز داشت: رفتار دادستانی خلاف قانون است و باید همه تابع قانون باشیم همچنین عضو سلب عضویت شده از شورا می‌تواند در جلسات شورا شرکت کند ولیکن خودشان تمایل به این امر ندارند.

کاتب با اشاره به اینکه بایستی شوراهای تخصصی و کارآمد و خوش‌فکر و همدل شکل گیرد، افزود: شوراها در اکثر نقاط از نبود همدلی و ناکارآمدی و کمتر بهره بردن از افراد نخبه رنج می‌برد، از سوی دیگر باید گفت افراد عضویت در شورا را نمایش افتخار اجتماعی قلمداد می‌کنند حال‌آنکه این پایگاه باید به خدمتگزاری به مردم تبدیل شود.

دادستان شهرستان گرمسار نیز در این گفتگو ضمن بیان اینکه رأی دادگاه مبنی بر سلب عضویت عضو شورای شهر گرمسار قانونی است، گفت: طبق قانون ماده ۴۹۰ آئین دادرسی کیفری رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید و صادر کرده باشد حکم قضایی و قانونی و قابل‌اجرا است و در این خصوص هیچ خدشه‌ای بر آرای بدوی و شعبه هفتم تجدیدنظر استان وارد نیست.

افشین داش محمدی بیان داشت: برای عضو سلب عضویت شده، بارأی دادگاه دو سال حکم محرومیت از حقوق اجتماعی صادرشده است و این شخص حق حضور در جلسات شورای شهر گرمسار به‌عنوان عضوی از شورا را ندارد.

وی تأکید کرد: مطابق با ماده ۴۹۶ قانون تمام ضابطان دادگستری، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلف‌اند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند؛ متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی واداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.