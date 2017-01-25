اجرای ۹طرح فاضلاب شهری در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز شامگاه چهارشنبه در نشست با مدیران حوزه آب لرستان با اشاره به اینکه اجرای ۹ طرح فاضلاب شهری در لرستان در دستور کار است، اظهار داشت: متوسط جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب در لرستان بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد جمعیت شهر خرم آباد تحت پوشش شبکه فاضلاب است، تصریح کرد: آب شهر خرم آباد بالاترین کیفیت را در کشور دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: برای تصفیه خانه سد کمندان نیز تصمیماتی گرفته شده و اعتبار مورد نیاز آن نیز تامین شده است.