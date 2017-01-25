دهه فجر فرصتی برای نهادینه کردن اخلاق انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت الله علیرضایی در جلسه شورای اداری بخش الموت غربی گفت: دهه فجر به عنوان نماد وحدت و همدلی فرصتی است که از آن باید برای نهادینه کردن اخلاق بهره برد و نباید در تریبون های دهه فجر به طور یک طرفه دولت را به عنوان یکی از ارکان مهم نظام و برآمده از رای مردم تخریب کرد.

علیرضایی انقلاب اسلامی ایران را نهضتی فرهنگی و مردمی دانست و افزود: بزرگترین درس بنیانگذار انقلاب ملت ایران عزت، آگاهی و رهایی از وابستگی بود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین در ادامه با تاکید بر این که در جشن های دهه مبارک فجر باید از ظرفیت های مردمی به ویژه جوانان، سازمان های مردم نهاد، روحانیون، فرهنگیان، کارگران و سایر اقشار استفاده شود تصریح کرد: این مناسبت به عنوان نماد وحدت و همدلی فرصتی است که از آن باید برای نهادینه کردن اخلاق بهره ببریم و منطقی نیست در تریبون های دهه فجر به طور یک طرفه دولت را به عنوان یکی از ارکان مهم نظام و برآمده از رای مردم تخریب کنند.

علیرضایی یاداورشد: نهادینه کردن مردم سالاری دینی یکی از دستاوردهای شاخص انقلاب اسلامی است لذا باید معیار درستی و نادرستی حرکت نظام با رای مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری تنظیم کنیم و تمامی گروه ها و تشکل هایی که چهارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند می توانند با پذیرش تضارب آرا و سعه صدر با یکدیگر گفتگو کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت در مسیر ایجاد وحدت و همدلی در بین گروه های سیاسی مختلف در جامعه گامهای موثری برداشته است افزود: در حالی که طی سال های اخیر شاهد افشاگری و دوقطبی شدن جامعه و اختلاف در بین سران قوا بودیم با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید زمینه وحدت، همفکری و همدلی در بین مسئولان نظام برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم فراهم شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر استان همچنین با ارائه گزارشی از آمادگی کامل مسئولان استان به منظور افتتاح پروژه های عمرانی و اجرای برنامه های گرامیداشت این ایام خبر داد.