به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران» روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته به میزبانی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین دهقان وزیر دفاع، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و جمعی از مدیران شرکت‌های تامین سرمایه داخلی و خارجی برگزار شد.

تشکیل ۹ پنل تخصصی در حوزه زیرساخت‌های مالی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن، آب و برق، گردشگری، محیط زیست و اکوتوریسم دریایی، حمل‌ونقل و ترانزیت، شهرسازی، شیلات و کشاورزی، حضور مدیرانی از ۳۵ هلدینگ فعال ایرانی در زمینه تامین مالی پروژه‌های بزرگ و استقبال فعالان اقتصادی ۲۰ کشور دنیا از جمله آلمان، اسپانیا، فرانسه، ژاپن، کره‌جنوبی، چین، روسیه، نروژ، فنلاند، هلند، سوئد و... از جذابیت سواحل جنوب شرقی ایران برای سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد و افق‌های توسعه پایدار در این منطقه محروم کشور را روشن می‌کند.

در همین ارتباط رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به خبرنگار مهر گفت: مهمترین ویژگی چابهار که آن را از بقیه نقاط ایران، منطقه و حتی دنیا متمایز کرده است موقعیت جغرافیایی خاصی است که این بندر دارد. چابهار در کنار شاهراه انرژی و نزدیک‌ترین نقطه به مسیرهای بین‌المللی است و صاحبان کالا برای رسیدن به بازارهای مهمی چون بازار بکر آسیای میانه و افغانستان، بازار بزرگ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بازارهای ترکیه و عراق و ایران و از آن سو بازار بزرگ هند و پاکستان باید از این مسیر عبور کنند. این یک فرصت استثنایی و منحصر به فرد است که چابهار را به یک شاه‌راه دریایی در سطح جهان تبدیل می‌کند. این موضوع محوریت خاصی برای چابهار در حوزه ترانزیت محور شرق به غرب و بلعکس و همچنین در محور ترانزیتی شمال به جنوب و بلعکس ایجاد کرده است.

عبدالرحیم کردی افزود: در واقع این پتانسیل‌ها می‌تواند به مثابه موتور توسعه جنوب ایران عمل کند که به تبع آن، کل کشور مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کند. اما استفاده از این پتانسیل، پیش‌شرط‌هایی دارد که مهم‌ترین آن ایجاد زیرساخت در این منطقه است. این مهم، مورد توجه مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور قرار گرفت و به این ترتیب توسعه سواحل مکران کلید زده شد. چابهار یکی از کلیدی‌ترین نقاط در سواحل مکران است و بنابراین ما هم در راستای آن هدف ملی، توسعه زیرساخت‌ها در منطقه آزاد چابهار را مد نظر قرار دادیم.

امضای هفت تفاهم نامه بزرگ اقتصادی با کشورهای خارجی

کردی با اشاره به حضور فعالان اقتصادی بین‌المللی در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مکران ادامه داد: «در حاشیه این همایش هفت تفاهم‌نامه بزرگ اقتصادی با شرکت‌هایی از هند، عمان، چین و کره جنوبی به ارزش ۳ میلیارد دلار و ۲۰۰ میلیون دلار در قالب پروژه‌های مختلف صنعتی و تجاری و به امضا رسید.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: پروژه پارک لجستیک با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های ایرانی و شرکت عمانی «MHD» به ارزش تقریبی بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار انجام خواهد شد. این پروژه به منظور توسعه محور شرق و کریدور ترانزیتی شمال-جنوب تعریف شده و تحقق «توافق‌نامه چابهار» میان ایران، افغانستان و هند و همچنین «توافق‌نامه عشق‌آباد» است که میان ۵ کشور ایران، عمان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و پاکستان مد نظر دارد. پارک لجستیک در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار در منطقه آزاد چابهار احداث می‌شود.

کنسرسیومی برای توسعه‌ زیرساخت

کردی افزود: تفاهم‌نامه دیگری بین سازمان منطقه آزاد چابهار و شرکت پوسکو از کره جنوبی با هدف توسعه زیرساخت‌ها از طریق تشکیل یک کنسرسیوم چند ملیتی منعقد شد. این کنسرسیوم چند ملیتی قرار است به امکان‌سنجی طرح‌هایی در زمینه صنایع فلزی، صنعت ساختمان، ارتباطات و حمل‌ و نقل بپردازد. تامین مالی پروژه‌ها، تأسیس شهرک‌های تخصصی صنعتی و احداث واحدهای مسکونی از جمله برنامه‌های این کنسرسیوم است. فعالیت این گروه در پیکره صنایع سنگین منطقه آزاد چابهار تعریف شده است و حجم سرمایه‌گذاری‌های آن بالغ بر ۵/۱ میلیارد دلار خواهد بود.

ایجاد شهرک صنعتی مشترک

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار گفت: تفاهم‌نامه‌ای نیز برای ایجاد شهرک صنعتی ایران-هند با هدف توان‌افزایی صنعت‌گران هندی برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان در منطقه جنوب شرق ایران و به‌ویژه منطقه آزاد چابهار با سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور امضا رسیده است.

کردی افزود: سازمان منطقه آزاد چابهار به نمایندگی از ایران و شورای بازرگانی ایران-هند به نمایندگی از هندوستان، این تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند. ایده ساخت این شهرک پس از تقاضای گسترده بازرگانان و فعالان اقتصادی هند برای دستیابی به بازار منطقه‌ای و استفاده از کریدورهای ارتباطی ایران مطرح شد و احداث آن از سوی دو طرف در دستور کار قرار گرفت. این شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری اولیه ۵۰۰ میلیون دلار در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار راه‌اندازی خواهد شد.

اجرای پروژه‌های متعدد توسط یک شرکت چینی

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه ازاد چابهار به اشتیاق شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در چابهار اشاره کرد و ادامه داد: شرکت چینی CHIR در اجرا و ساخت پروژه‌های مختلفی در این منطقه مشارکت خواهد داشت. این شرکت در زمینه‌های آب، فاضلاب، زیرساخت‌های فولاد، لوله‌های نفت و گاز، فرآیندهای آبزی پروری، ورزش‌های آبی، خطوط کشتی‌رانی، هتل، ساختمان‌سازی و... فعال است و طبق تفاهم‌نامه منعقده، به‌زودی پیشنهادهای عملیاتی خود را در هر یک از حوزه‌های پیش‌گفته ارائه خواهد داد.

وی افزود: تاسیس شهرک‌های تخصصی و صنعتی مختلف، احداث واحدهای مسکونی و سایر پروژه‌های زیرساختی مورد نیاز منطقه در کنسرسیومی متشکل از یک شرکت ایرانی، شرکت سیتیک از چین و سازمان منطقه آزاد چابهار انجام می‌گیرد. طبق مطالعات صورت‌گرفته این پروژه های بزرگ در زمینی به مساحت تقریبی ۷ هزار هکتار و با حداقل ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه اجرا می‌شوند.

کردی از افزایش فعالیت شرکت‌های ایرانی در منطقه خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت‌های داخلی پتروشیمی توسعه نگین مکران و گروه مپنا و تفاهم دیگری بین شرکت‌های عمران شهر جدید رامشار و پترو عمران مکران برای ساخت نیروگاه تولید برق و مشارکت در احداث شهر جدید تیس منعقد شده است. نیروگاه تولید برق به ارزش تقریبی ۱۷۹ میلیون یورو و با ظرفیت تولید ۳۴۰ مگاوات، به صورت مشارکتی انجام خواهد شد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان گفت: منطقه آزاد چابهار تلاش دارد از فرصت‌های پسابرجام بیشترین استفاده را ببرد و تا کنون پیشگام جذب سرمایه خارجی بوده‌ایم. اکنون تلاش داریم این تفاهم‌نامه‌ها هرچه زودتر اجرایی شود تا توسعه کشور شتاب بگیرد.