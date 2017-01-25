به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی شامگاه چهارشنبه در دیدار وزیر نیرو با مدیران حوزه آب لرستان با اشاره به اینکه ۶۴ پروژه حوزه آب در لرستان در دستور کار است و لرستان بیشترین پروژه های آب را در کشور دارد، اظهار داشت: از این تعداد ۱۷ پروژه استانی شده و ۴۴ پروژه استانی است.

وی با بیان اینکه ۱۰ طرح حوزه آب جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۶ پروژه تعیین تکلیف شده و ۴ پروژه دیگر دچار مشکل هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با تاکید بر اینکه سد مخملکوه یکی از این پروژه ها بوده که در ابتدا ۱۱۷ میلیون مترمکعب تخصیص آب داشت و در بازنگری این سد میزان تخصیص آب آن به ۶۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است، افزود: سد کمندان با ۷۶ درصد پیشرفت از دیگر پروژه های دارای مشکل در استان است.

سیفی یادآور شد: ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار شبکه آبیاری پایین دست در سد کمندان احداث شده است.

وی ادامه داد: طرح تصفیه خانه ازنا با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر طرح های اقتصاد مقاومتی استان است که با کمبود اعتبار مواجه است.