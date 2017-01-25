به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرموند شامگاه چهارشنبه در دیدار وزیر نیرو با مدیران حوزه آب لرستان با اشاره به اینکه ۳۹۰ هزار انشعاب آب و ۱۸۰ هزار انشعاب فاضلاب در لرستان وجود دارد، اظهار داشت: اجرای ۲ طرح تصفیه خانه آب را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه شهر خرم آباد به همه نقاط شهر متصل نیست و خطوط آن اجرا نشده است، تصریح کرد: به همین دلیل هنگام وقوع بارندگی چشمه های آب گل آلود شده و آب ۵۰ درصد مردم شهر کدر می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان یادآور شد: در صورت تخصیص اعتبار ملی می توانیم این مشکل آب شهر خرم آباد را برطرف کنیم.

کرموند با اشاره به اینکه در شهرستان کوهدشت با مشکل فرونشست چاه های آب مواجه بوده ایم، گفت: در اواخر تابستان امسال طی ۱۰ روز ۳ حلقه چاه از مدار خارج شد و متاسفانه نگرانی بسیار زیادی برای فصل های پرمصرف در این شهرستان داریم.

وی افزود: در شهرستان سپیددشت نیز با همین مشکل مواجه هستیم.