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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۰۵

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان:

۷۲ میلیارد برای اصلاح شبکه‌های فشار ضعیف برق لرستان هزینه شد

۷۲ میلیارد برای اصلاح شبکه‌های فشار ضعیف برق لرستان هزینه شد

خرم آباد - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان از هزینه ۷۲ میلیاردی برای اصلاح شبکه های فشار ضعیف برق استان و تجهیز آنها به کابل خودنگهدار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا شامگاه چهارشنبه در دیدار وزیر نیرو با مدیران حوزه آب لرستان با اشاره به اینکه امسال ۷۵ روستا را در استان از نعمت برق بهره مند کرده ایم، اظهار داشت: تلفات حوزه برق در لرستان ۹.۸ درصد است.

وی با بیان اینکه برای اصلاح شبکه های فشار ضعیف برق استان و تجهیز آنها به کابل خودنگهدار ۷۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: فرسودگی خطوط انتقال برق استان یکی از مشکلات حوزه برق استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان افزود: با توجه به حادثه خیز بودن لرستان و قرار گیری در مسیر گسل فرسودگی خطوط انتقال برق یک مشکل عمده است.

خودنیا یادآور شد: مشکل دیگر حوزه برق لرستان موضوع شهرهای جدید استان و بالا رفتن توقع افراد در رابطه با پایداری خطوط برق است.

کد مطلب 3887852

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