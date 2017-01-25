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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۳۱

وزیر نیرو:

احداث سد بختیاری را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم

احداث سد بختیاری را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم

خرم آباد - وزیر نیرو گفت: احداث سد بختیاری در لرستان به طور جدی در برنامه های ما قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به طور جدی احداث سد بختیاری را در برنامه های خود داریم، اظهار داشت: این سد یک سد عظیم بوده و هزینه ای بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارد.

وی با بیان اینکه تصمیم گرفتیم این سد را با استفاده از روش فاینانس خارجی اجرا کنیم که سریع تر به اتمام برسد، تصریح کرد: با روند فعلی اعتبارات دولتی اجرای سد بختیاری یک تا دو دهه طول می کشد و به خاطر اهمیتی که برای این سد قائل هستیم به این نتیجه رسیدیم که سد بختیاری را به روش فاینانس اجرا کنیم.

وزیر نیرو ادامه داد: سد بختیاری در مرحله ۲۰ درصد پیشرفت است و ادامه فعالیت اجرای آن را خواهیم داشت و قطعا اجرا شدن آن چند سالی زمان نیاز دارد.

کد مطلب 3887857

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