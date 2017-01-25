به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به طور جدی احداث سد بختیاری را در برنامه های خود داریم، اظهار داشت: این سد یک سد عظیم بوده و هزینه ای بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارد.

وی با بیان اینکه تصمیم گرفتیم این سد را با استفاده از روش فاینانس خارجی اجرا کنیم که سریع تر به اتمام برسد، تصریح کرد: با روند فعلی اعتبارات دولتی اجرای سد بختیاری یک تا دو دهه طول می کشد و به خاطر اهمیتی که برای این سد قائل هستیم به این نتیجه رسیدیم که سد بختیاری را به روش فاینانس اجرا کنیم.

وزیر نیرو ادامه داد: سد بختیاری در مرحله ۲۰ درصد پیشرفت است و ادامه فعالیت اجرای آن را خواهیم داشت و قطعا اجرا شدن آن چند سالی زمان نیاز دارد.