پایان مسابقات کشتی نوجوانان کشور در اراک/گلستان جام رابه خانه برد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات به از چهارم بهمن ماه به مدت دو روز با شرکت ۲۰۸ ورزشکار در قالب ۲۰ استان در دو رشته آزاد و فرنگی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

در این رقابت ها در کشتی فرنگی استان های کرمان و خراسان جنوبی هرکدام با ده ورزشکار و استان های گلستان، مرکزی، بوشهر، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و هرمزگان هر کدام ۱۲ ورزشکار و استان زنجان با یازده کشتی گیر در مسابقات حضور داشتند.

براساس این گزارش همچنین در کشتی آزاد استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل و قم هر کدام با ۱۲ کشتی گیر و استان های گیلان، سمنان و ایلام هر کدام با یازده کشتی گیر در این رقابت ها شرکت داشتند.

این مسابقات در کشتی آزاد و فرنگی در ده وزن پیگیری شد که در پایان در رشته فرنگی پس از طی هفت دوره کشتی، سید امیر حسین میرطالبی از مرکزی، علی نیوشا از بوشهر، فرزاد محبی از کرمان، شاهین بداغی از هرمزگان، محمدرضا قربانپور از خراسان جنوبی، محمدامین سیدی از هرمزگان، محمدامین احمدپور از هرمزگان، حسین کرمی از ایلام، مجید آروند از خراسان جنوبی و امیر حسین قره لیاقی از آذربایجان غربی در اوزان ۴۳، ۴۶، ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۶، ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم مقام های نخست را به دست آوردند.

همچنین در کشتی آزاد محسن ابراهیمی از اردبیل، هانی معقولی از گلستان، امیرحسین راستگردانی از مرکزی، مهران عسگری از مرکزی، مبین گراوند از ایلام، محمد شهبازنژاد از آذربایجان شرقی، مجید دوستعلی از گیلان، مهدی اکبرزاده از ایلام، زمان قاسم نژاد از گیلان و موسی الرضا تاتاری از گلستان به ترتیب در اوزان ۴۲، ۴۶، ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۶، ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم عناوین نخست را کسب کردند.

در رده بندی تیمی در کشتی فرنگی استان گلستان قهرمان شد، مرکزی نایب قهرمانی را به دست آورد و آذربایجان غربی سوم شد و در کشتی آزاد هم، گلستان بر سکوی نخست ایستاد، ایلام دوم شد و گیلان در سکوی سوم قرار گرفت.

به گفته حمید رضا کلهر، رئیس هیات کشتی استان مرکزی بیش از ۴۰۰نفر عوامل برای برگزاری این مسابقات فعال بودند.

همچنین از فردا مسابقات قهرمانی کشتی آلیش و گراپلینگ بانوان کشور در اراک آغاز می شود و تا هشتم بهمن ماه جاری ادامه دارد.