کشته و زخمی شدن ۶ نظامی ترکیه در شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ۶ نظامی ترکیه در حمله عناصر داعش در شمال سوریه کشته و زخمی شدند.

در همین راستا، ریاست ستاد ارتش ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی این کشور و زخمی شدن ۵ نظامی دیگر در درگیری با عناصر داعش در منطقه «قبر المقری» واقع در حومه شهر الباب در شمال سوریه خبر داد.

در این بیانیه آمده است که نظامیان زخمی ترکیه به منظو درمان به یکی از بیمارستان ها منتقل شدند.

لازم به ذکر است که نظامیان ارتش ترکیه از ماه آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی در قالب عملیات موسوم به «سپر فرات» بدون اخذ مجوز از دولت مشروع سوریه به خاک این کشور وارد شده اند.

این در حالی است که دمشق مداخله نظامی ترکیه در خاک سوریه را محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی این کشور عنوان کرده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که عملیات موسوم به «سپر فرات» تا تحقق اهداف خود ادامه می یابد.