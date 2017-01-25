تجمع اعتراض آمیز مدافعان حقوق مهاجرین در مقابل کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک گروه مدافع حقوق مهاجران با برگزاری گردهمایی و شب زنده داری در مقابل کاخ سفید، مراتب اعتراض خود را نسبت به دستورات اجرایی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در زمینه تشدید قوانین ضدمهاجرتی اعلام کردند.

این تجمع اعتراض آمیز در واکنش به دستورهای اجرایی صورت گرفت که ساخت فوری یک دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک و وضع تدابیر سختگیرانه علیه شهرهای محل اسکان مهاجران غیرقانونی از طریق عدم اعطای بودجه فدرال را شامل می شود و همچنین دربردارنده طرحهایی برای ممانعت از ورود پناهجویان به خاک آمریکاست.

در تارنمای این گروه مدافع حقوق مهاجران- موسوم به «کاسا»- هدف نهایی فعالیت این گروه «سازماندهی، حمایت و گسترش فرصتهایی برای مردم لاتین تبار و مهاجر» عنوان شده است.

گفتنی است که این گردهمایی اعتراضی در حدود ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی با حضور دست کم ۲۰۰ نفر برگزار شد. این گروه می گوید که دستورات اجرایی در حوزه امنیت ملی «تلاشهای مستقیم برای به حاشیه راندن مهاجران» است.

گروه کاسا همچنین تأکید کرد که ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک «نماینده ارزشهای ملت آمریکا» نیست.