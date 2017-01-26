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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۶:۰۸

در واکنش به دستور ساخت دیوار مرزی توسط دولت آمریکا؛

مقامات مکزیک خواهان لغو دیدار رئیس جمهور این کشور با «ترامپ» شدند

مقامات مکزیک خواهان لغو دیدار رئیس جمهور این کشور با «ترامپ» شدند

سیاستمداران و مقامات دولتی مکزیک در واکنش به اقدام «دونالد ترامپ» در امضای دستور اجرایی ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک، خواهان لغو سفر رئیس جمهور این کشور به واشنگتن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سیاستمداران و مقامات دولتی مکزیک در واکنش به امضای دستور اجرایی ساخت دیوار در مرز مشترک آمریکا- مکزیک، خواهان لغو سفر رئیس جمهور این کشور به واشنگتن و دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شدند.

«کاردناس» نامزد چپ گرا و پیشین انتخابات ریاست جمهوری مکزیک خطاب به جمعی از حضار در شهر مکزیکوسیتی گفت: «چنانچه رئیس جمهوری [مکزیک] برای دیدار [با ترامپ] عازم آمریکا شود، وی را به آنجا راه نخواهند داد». کاردناس در ادامه افزود: «من تصور می کنم که دست کم می توانیم در چنین شرایطی با لغو این دیدار از آمریکا، به موقعیتی برتر برای مکزیک دست یابیم».

شایان ذکر است «پنا نیتو» رئیس جمهور مکزیک که قرار است روز سی و یکم ژانویه در واشنگتن با همتای آمریکایی خود دیدار کند، به دلیل قصور در ارائه یک استراتژی قاطعانه جهت مقابله با سیاستهای ستیزه جویانه ترامپ به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

اواخر روز چهارشنبه، یک مقام بلندپایه دولت مکزیک به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که رئیس جمهور مکزیک در حال بررسی امکان لغو دیدار خود از واشنگتن است.

شایان ذکر است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در چارچوب برنامه های گسترده خود با هدف کاهش نرخ مهاجرت و ارتقای امنیت ملی دستور احداث یک دیوار در امتداد مرز مشترک آمریکا- مکزیک را امضاء کرد.

کد مطلب 3887868

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