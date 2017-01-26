واکنش متفاوت به ساخت دیوار حائل/ارزش پزوی مکزیک افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، ساعاتی پیش پزو - پول ملی مکزیک - در مقابل دلار آمریکا به دلیل موضع نرم «دونالد ترامپ» علیه مکزیک با رشد قابل توجهی روبرو شد.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» فرمان ساخت دیوار مرزی مکزیک و آمریکا را صادر کرد؛ اما رئیس جمهور جدید آمریکا در زمان صدور این حکم بعضی از اظهار نظرات تحریک آمیز خود علیه مکزیک را که پیش از این بیان کرده بود این بار به زبان نیاورد.

همچنین «ترامپ» تصریح کرد، این موضوع را درک می کنیم که اقتصاد سالم و قدرتمند مکزیک برای آمریکا بسیار، بسیار خوب است و می خواهیم که این اتفاق بیافتد.

رئیس جهمور آمریکا در ادامه گفت:« کاملا معتقد هستم که با کوشش یکدیگر بر روی تجارت مثبت، مرزهای امن و همکاری اقتصادی می توانیم روابط میان دو کشور را تا حدی ارتقاء دهیم و فکر می کنم که روابط ما با مکزیک در حال بهتر شدن است.»

بر همین اساس، ارزش پزو در مقابل دلار آمریکا با ۲.۳ دهم درصد رشد روبرو شد و هر ۲۱ پزو در مقابل یک دلار آمریکا معامله شد؛ این در حالی است که چند روز پیش پزو به کمترین میزان ارزش خود در مقابل دلار آمریکا رسیده بود و رکورد جدیدی را از خود به جای گذاشته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دلایل اصلی احداث دیوار مرزی میان مرز آمریکا و مکزیک، ورود مهاجران غیر قانونی آمریکای مرکزی به داخل خاک ایالات متحده به خصوص از طریق مکزیک است.