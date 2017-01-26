سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیونی برای کسبه پلاسکو یکسان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمدرضا جمشیدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود : پرداخت این تسهیلات در صورت آمادگی تضامین، ۱۰روزه پرداخت می شود.

وی با اشاره به تصمیمات امروز هیات وزیران درباره جبران خسارت و حمایت از اصناف و کارگران خسارت دیده در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو گفت: بانک‌ها دوسال به واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو مهلت بازپرداخت تسهیلات گذشته خود را دارند و همه ‌جرایم و هزینه دیرکرد آنها بخشیده می شود.

جمشیدی اضافه کرد : ۵۰ درصد سود تسهیلات این کسبه به وسیله بانک‌ها و ۵۰ درصد باقیمانده نیز بوسیله دولت پرداخت می شود اما در بانک های خصوصی پرداخت ۵۰ درصد سود تسهیلات باید با رضایت صاحبان سهام این بانک ها باشد.

محمدرضاجمشیدی گفت: شنبه آینده مدیران کل بانک های دولتی و خصوصی جلسه ای برای بررسی این موضوع دارند.

وی افزود : بازپرداخت ‌تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ۴۸ ماهه و به صورت یک سال دوره تنفس و ۳۶ ماه دوره بازپرداخت است.

جمشیدی گفت: تسهیلات بانکی اصناف پلاسکو، همچنان جزء بدهی آنان است اما سود و جرائم آنان بخشیده می شود.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری افزود : سابقه بدهی معوق کسبه پلاسکو به بانک ها برای دریافت تسهیلات جدید پاک می شود و اگر این کسبه وثیقه ملکی نداشته باشند می توانند سفته ارائه دهند به این شرط که ضامن های معتبر پشت سفته ی آنها را امضاء کنند.

بیمه شدگان اختیاری ۴ ماه حقوق و مزایا می گیرند

ناهید حیدری مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران نیز در این برنامه گفت: بلافاصله پس از حادثه آتش سوزی پلاسکو، ستاد بحرانی در شعبه ۲۶ خیابان ۳۰ تیردرسطح استان تشکیل و پرداخت مقرری بیکاری تعیین شد.

وی افزود : در روز اول ۶۵ پرونده تعیین تکلیف شد و تا امروز حکم ۵۰۰ پرونده آماده شده و ۴۰۰ پرونده دیگر در دست بررسی است.

حیدری اضافه کرد : در بین مراجعین عده ای بیمه شده اختیاری بودند که بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گرفت اما براساس مصوبه دولت به مدت ۴ ماه بیمه شدند و حقوق بیکاری آنها از زمان وقوع حادثه یعنی از ۳۰ دی به مدت ۴ ماه برقرار خواهد شد.

وی گفت: در ساختمان پلاسکو ۵۶۰ واحد تجاری وجود داشت که از این تعداد ۲۸۸ واحد کد تجاری دارند و برای کارگران خود حق بیمه پرداخت می کردند.

حیدری افزود : برخی از این واحدها بدهی داشتند که جرایم آنها بخشوده شده اما اصل مبلغ حق بیمه باید پرداخت شود.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران گفت : بازماندگان جان باختگان حادثه ساختمان پلاسکو با مراجعه به شعبه ۲ سازمان تامین اجتماعی غرب تهران و با تشکیل پرونده، خدمات بیمه مستمری بازماندگان دریافت می کنند.

صنعت بیمه ۴۵ میلیارد تومان خسارت دید

پورکیایی، مدیرعامل بیمه ایران نیز در این برنامه با بیان اینکه ۲۱۰ واحد از ۵۶۰ واحد پلاسکو بیمه بودند گفت : ۱۲۵ واحد بیمه ایران بودند که از این تعداد ۵۸ واحد بیمه خود را دریافت کرده اند.

وی افزود: باقی مانده این واحد ها مربوط به ساختمان پنج طبقه پشت ساختمان پلاسکو است که باید کارشناسی شوند اما اکنون امکان این کار وجود ندارد.

پورکیایی گفت : در این حادثه دلخراش صنعت بیمه حدود ۴۵ میلیارد تومان دچار خسارت شده که ۳۲ میلیارد تومان آن مربوط به بیمه ایران است.

وی اضافه کرد : بیمه نامه جامع را اصناف به صورت قسطی می توانند بخرند و برای هر ۵۰۰ میلیون تومان بین یک تا یک و نیم میلیون تومان می پردازند.

پورکیایی گفت : تا کنون ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از اصناف بیمه نامه جامع را خریداری کرده اند.