به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی نیروگاه برق خرم آباد صبح امروز پنج شنبه با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو و همچنین مسئولان استانی در مرکز لرستان آغاز شد.

پیش از این هوشنگ بازوند استاندار لرستان در سخنانی با اشاره به نیروگاه خرم آباد گفته بود: در راستای احیای ظرفیت‌ها و مزیت‌های زیرساختی و بزرگ لرستان از دو سال پیش پرونده نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد که سال‌ها پیش قول راه‌اندازی آن طی مدتی دو تا سه ساله داده شد اما عملا از دستور کار خارج و به تعبیری رها شده بود؛ روی میز پیگیری قرار گرفته و با اعتقاد به اثر زیر ساختی آن در توسعه استان، مسیر سخت و طاقت فرسای آن طی شد و امروز شاهداجرایی شدن آن هستیم.

وی افزود: شورای اقتصاد با احداث هشت بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان بالا و «کلاس F» با استفاده از تسهیلات مالی خارجی یا «فاینانس» در ساختگاه‌های همدان، سلفچگان بویین زهرا، اندیمشک، تبریز، بندر عباس و خرم‌آباد به ظرفیت اسمی ۵۰۰۵ مگاوات توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موافقت و آن را رسما به استانداری لرستان نیز ابلاغ کرده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: از بین ساختگاه های یاد شده، تنها در سه ساختگاه بندرعباس، امیدیه و خرم‌آباد، نیروگاه هزار مگاواتی بوده و بقیه ۵۰۰ مگاواتی هستند.

بازوند اضافه کرد: برای احداث نیروگاه خرم‌آباد طبق موافقت نامه یاد شده مبلغ تقریبی ۵۰۰ میلیون یورو برابر با هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات فاینانس در چند مرحله پرداخت می‌شود.

وی گفت: این پروژه بدون شک یک تحول عظیم در اشتغال و اقتصاد لرستان بوده که مدیران، نمایندگان و مردم بدون هیچ‌گونه تاخیر لازم است به‌گونه‌ای منسجم و همدل پیگیر ساخت و راه‌اندازی آن باشند.