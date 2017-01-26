آمریکا در مذاکرات ثابت کرد اهل صداقت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی شامگاه چهارشنبه در سلسله نشست‌های مردمی «چله انقلاب با محوریت دستاوردهای انقلاب اسلامی» که در گرگان برگزار شد، در رابطه با شعار مرگ بر آمریکا اظهار کرد: شعار اصلی ملت ایران، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» است؛ حال می‌خواهد این شعار مسئولان کشور باشد یا نباشد آنچه مهم است این است که مردم راه خود را شناخته‌اند و برخی مسئولان فکر می‌کنند با مذاکرات می‌توانند حق‌وحقوق این ملت را بگیرند، اما آمریکا نشان داد اهل صداقت نیست.

وی گفت: سبک زندگی اسلامی یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجلس، دولت، آموزش‌وپرورش و والدین باید در این زمینه برنامه داشته باشند تا سبک زندگی اسلامی پیاده شود.

وی بابیان اینکه ولایت بهترین نعمتی است که خداوند به جمهوری اسلامی عطا کرده است، افزود: هر فردی که در مقابل ولی‌فقیه بایستد درواقع شخصیت خود را خراب می‌کند.

آقا تهرانی گفت: متأسفانه در دوره اصلاحات کتاب‌های نوشته‌شده در کشور آمریکا را ترجمه و وارد ایران کردند و ازاین‌رو تعلیم و تربیت ما غربی شد.

وی بابیان اینکه مسئولان ما از همین دانشگاه‌ها و با همین کتاب‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، افزود: این افراد مسئول جامعه اسلامی می‌شوند، آیا کسی که با چنین تعلیم و تربیتی فارغ‌التحصیل شود آمریکاستیز خواهد شد؟

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با حادثه پلاسکو گفت: در حادثه پلاسکو آتش‌نشان در کمتر از سه ساعت بیش از ۷۰۰ نفر را از ساختمان خارج کردند اما خودشان گرفتار شدند که واقعاً باید از آنان تقدیر کرد.

وی افزود: با توجه به وضعیت سخت آتشنشانان و حقوقی که دریافت می کنند باید دید مسئولی حاضر است با این حقوق کار انجام دهد؟