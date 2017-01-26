وزیر ورزش و جوانان وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان دقایقی پیش وارد قزوین شد و مورد استقبال جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان برای بازدید و افتتاح چند طرح ورزشی به استان قزوین سفر کرده است.

مسعود سلطانی فر در سفر خود به قزوین ضمن افتتاح دیواره سنگنوردی استادیوم ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان، از سالن نیمه کاره ۶ هزار نفری در حال ساخت و سالن سرپوشیده دو و میدانی نیز بازدید می کند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین در این سفر در جلسه ای در استانداری قزوین با هیئت های ورزشی و سازمان های مردم نهاد استان دیدار خواهد کرد.