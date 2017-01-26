درخواست استاندار لرستان از وزیر نیرو/ سد «زیبا محمد» اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح فاز اول این پروژه در استان هستیم اظهار داشت: در این راستا از کسانی که در اجرای این پروژه فعالیت داشتند باید تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه وزیر نیرو در رابطه با اجرای پروژه های سد سازی، آبرسانی روستایی و حوزه برق به لرستان عنایت ویژه ای دارد عنوان کرد: همچنین باید از قرارگاه خاتم الانبیا نیز تقدیر کرد چرا که مانند کارفرما مرتب پیگیر عملیاتی شدن این پروژه بودند.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: تکمیل پروژه انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد بستگی به احداث سد مخملکوه دارد که امیدواریم زمینه اجرای آن فراهم شود.

بازوند همچنین به سد «زیبا محمد» در شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: این سد در شرق خرم آباد قرار دارد و در این مطنقه روستاهایی وجود دارد که مشکل آب شرب دارند.

وی با بیان اینکه همچنین شهرک صنعتی شماره سه خرم آباد نیز در این منطقه قرار داشته و با مشکل آب شرب مواجه است عنوان کرد: امیدواریم با عملیاتی شدن سد «زیبا محمد» زمینه برای رفع مشکل آب شرب در این منطقه فراهم شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه تخصیص این سد داده شده است گفت: حجم سد زیبا محمد ۱۲ میلیون متر مکعب بوده که دستور ویژه وزیر را برای عملیاتی شدن می خواهد.