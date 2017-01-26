آثار رادیو نمایش در دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بناساز مدیر گروه دانش و هنر رادیو نمایش گفت: نگارش نمایشنامه های مناسبتی همچون مناسبت دهه مبارک فجر، حداقل ۶ ماه قبل از تاریخ پخش آن صورت می گیرد و طرح های دریافتی به لحاظ توجه به مستندات تاریخی و جذابیت و نوآوری در بیان داستان مورد بررسی و سپس نگارش نمایشنامه به نویسندگان سفارش داده می شود.

وی افزود: توجه به مستندات تاریخی، می تواند باعث ثبت صحیح رویدادهای تاریخی شود چرا که بیان وقایع تاریخی آنگونه که اتفاق افتاده می تواند آن را از گزند انحرافات ایمن سازد.

بناساز اظهار کرد: نقل عبرت آموز از خودگذشتگی آحاد مردم، حوادث منجر به شکل گیری و گسترش نهضت اسلامی و سرانجام سرنگونی رژیم مستبد پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی می تواند سبب آشناسازی نسل جوان با اهداف و آرمان های مقدس انقلاب اسلامی شود.

مدیر گروه دانش و هنر رادیو نمایش تاکید کرد: پخش این مجموعه ها محدود به این ایام نمی شود و تنها دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای بیان تحولات سیاسی و اجتماعی دوران معاصر مردم فداکار ایران زمین است تا فرصت بیان تاریخ تحریف شده از بدخواهان مردم و کشور که قصد انعکاس وارونه این تحولات را دارند، گرفته شود.

«سال های گمشده»، «سفر سرخ»، «گپ دوستانه»، «بن بست سرهنگ افشار»، «آخرین زمستان»، «مسافران بهشت»، «دو مادر»، «افرا»، «سازمان یافته» و «کودکی در زمستان» عناوین برخی از نمایش‌هایی است که با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به همراه نویسندگان، کارگردانان، صدابرداران، افکتورها و تهیه کنندگان در این ایام پخش می‌شود.

جزییات برخی از این نمایش‌های رادیویی سریالی به شرح زیر است:

«سفر سرخ»

سریال رادیویی «سفر سرخ» به کارگردانی «جواد پیشگر» به داستان زندگی مبارز شهید حسین علم الهدی است از نوجوانی او تا شهادتش می پردازد.

این سریال رادیویی، از ۱۲ بهمن ماه ساعت ۶:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

«بن بست سرهنگ افشار»

«بن بست سرهنگ افشار» به کارگردانی جواد پیشگر تولید شده و در خلاصه داستان آن آمده است: در روزهای نخست پیروزی انقلاب، سیروس و ناصر باخبر می شوند دکتر فریبرز افشار عضو عالیرتبه ساواک در منزل پدر خود سرهنگ افشار مخفی شده و...

این سریال ۱۲ قسمتی از ۱۱ بهمن ماه، ساعت ۱۹:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

«مسافران یهشت»

«مسافران بهشت» با موضوع خاطرات شهدای انقلاب از ۱۲ بهمن ماه، ساعت ۱۲:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

«آخرین زمستان»

«آخرین زمستان» به کارگردانی رضا عمرانی به تحولات سیاسی اجتماعی دوران انقلاب اسلامی می پردازد و از ۱۱ بهمن ماه ساعت ۲۰ از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

«افرا»

«افرا» به کارگردانی جواد پیشگر، که به مبارزات جوانان و فعالیت هایشان در بحبوحه انقلاب می پردازد از ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

این نمایش های رادیویی با هنرمندی تمامی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به همراه نویسندگان، کارگردانان، صدابرداران، افکتورها در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است که همزمان با رادیو نمایش روی آنتن سایر شبکه های رادیویی نیز خواهد رفت.