نام ایران همواره در عرصه هنر، تمدن، تاریخ و صنایع دستی می درخشد

اسدالله درویش امیری شامگاه چهارشنیه در مراسم کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری با بیان اینکه دانشمندان جهانی در زنجان به دنبال ریشه های تاریخ بشری هستند، افزود: اساتید تورگردانی از هجده کشور در یکی از زیباترین شهرهای ایران در کنار ما هستند و با توجه به اینکه فعالیتهای شغلی آنها به گونه ای است که باید با ظرفیتهای گردشگری همه کشورها آشنا باشند و قطعا ایران بزرگ وتاریخی ما را به خوبی می شناسند.

وی با بیان اینکه هرجا صحبت از هنر، تمدن، تاریخ، صنایع دستی و سابقه تمدنی به میان می آید، همواره نام ایران در بین کشورها می درخشد، ادامه داد: ایران پایتخت کاوش و پژوهش جهانی است و بعنوان یک ایرانی خوشحالم که دانشمندانی از دانشگاه شیکاگو آمریکا٬ وین اتریش و بوخوم آلمان برای جستجو در ریشه های تاریخی بشر به زنجان آمده اند.

همچنین مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: این راهنمایان گردشگری به کشوری قدم گذاشته اند که ادبیات یکی از افتخارات آن بوده و در جهان به این نام معرفی شده اند.

یحیی رحمتی با بیان اینکه فلسفه در شرق مدیون استان زنجان است و سهرودی به عنوان یکی از فرزندان این دیار فلسفه اشراق را پایه نهاده است، افزود: زنجان زادگاه فیلسوف نامی، سهروردی است که فلسفه شرق فلسفه شرق بخشی از غنای خود را وام دار مکتب اشراقی اوست.

وی ادامه داد: مردمان زنجان میراث دارکهن عرفا بوده و همچنین حرمت مهمان را به جان دارند زیرا خود را مخلوق خالق بزرگ دانسته وبا این روح زیبا آثار ارزشمندی را خلق کرده اند که نمونه آن در سلطانیه مشهود است.

شهردار زنجان نیز با بیان اینکه زنجان دیار مفاخر ایران زمین است و خواستگاه مردان بزرگی در طول تاریخ بوده است، گفت: امسال مدیریت شهری٬ زنجان را به عنوان میزبان مهربان معرفی می کند.

حبیب الله ملایی یگانه افزود: شهرداری زنجان در راستای توسعه گردشگری در شهر زنجان فعالیت های گسترده ای صورت داده است و در این زمینه فعالانه برنامه های خود را تدوام خواهد داد.