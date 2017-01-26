صادرات ۲۵ میلیون دلاری تعاونی های استان کردستان درسال جاری

احمد رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار از تشکیل ۴۷ تعاونی در بخش های مختلف کشاورزی، خدمات و صنعت در ۱۰ ماهه امسال خبرداد و گفت: این تعداد تعاونی با ۲ هزار و ۳۸۹ نفر عضو تشکیل شدند و برای ۹۳۳ نفر هم فرصت شغلی هم ایجاد کردند.

وی با اشاره به حمایت های صورت گرفته از تعاونی های استان کردستان، عنوان کرد: در این مدت ۷۷ میلیاردریال تسهیلات بانکی به ۹ شرکت تعاونی از محل منابع داخلی بانک های عامل شامل کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی و امیدپرداخت شده است.

وی به میزان پرداخت تسهیلات به شرکت های تعاونی که در سایت بهین یاب ثبت نام کرده بودند، اشاره کرد و اظهارداشت: ۴۵ میلیاردریال تسهیلات بانکی به ۲۴ شرکت تعاونی از محل اعتبارات سامانه بهین یاب توسط بانک های عامل استان در این ۱۰ ماهه پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان به مهمترین اقلام صادر شده از سوی تعاونی های استان اشاره کرد و افزود: تعاونی ها به میزان ۲۵ میلیون دلار به کشورهای عراق هند و پاکستان شامل انواع مصالح ساختمانی، ظروف پلاستیکی ومواد لبنی صادر کردند.

رشیدی با اشاره به اینکه بررسی مجوز ۳۷۵ تعاونی در استان کردستان در دست اجرا است، بیان کرد: تبدیل وضعیت ۴۸ مورد از این تعاونی ها به فعال در سامانه جامع نظارت انجام شده است.

وی ادامه داد: شناسایی و تکمیل پرسشنامه ۵۴ تعاونی غیرفعال برای تعیین تکلیف مطابق دستورالعمل تعیین وضعیت تعاونی های راکد و غیرفعال ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت از دیگر اقدامات انجام شده در این ۱۰ ماهه است.

وی صدور مجوز انحلال ۴۲ شرکت تعاونی با رعایت تشریفات قانونی مندرج در قانون و مقررات بخش تعاونی، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه وانحلال ۲۶ شرکت تعاونی با رعایت تشریفات قانونی مندرج در قانون و مقررات بخش تعاونی، آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه و صدور آگهی ثبتی انحلال را از دیگر اقدامات انجام شده این اداره کل از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ذکرکرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود:در این مدت ۸ مورد ابطال مجوز فعالیت تعاونی های منحل شده،۳ موردافزایش موضوع فعالیت تعاونی‌ها ،۳ مورد تغییر موضوع فعالیت تعاونی ها و ۳۹ موردتمدید مدت قانونی فعالیت تعاونی ها داشته ایم.

رشیدی عنوان کرد: مجوز ۵ ساله فعالیت تعاونی‌های اعتبار استان به تعداد ۶ مورد از سوی بانک مرکزی اخذ شده و ۵ مورد هم در دست اقدام است.

وی از انجام ۷۱۵ مورد بازدید و نظارت عمومی بر تعاونی های خدماتی و نوع جدید، تولیدی و توزیعی استان خبرداد و گفت: ۳۷۱ مورد بازدید مالی بر تعاونی های خدماتی و نوع جدید، تولیدی و توزیعی استان و بازدیدهای خاص و نظارت ویژه بر عملکرد تعاونی‌های مرزنشین استان در قالب بررسی عملکرد مالی، حقوقی، جذب سهمیه ارزی، پرداخت سود سهام وغیره دراین مدت انجام شده است.

وی بیان کرد: تعداد هزار و ۳۶۰ واحد مسکن در شهرستان های استان به اعضای تعاونیهای مسکن مهر و متعارف واگذار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ادامه داد: تعداد ۹۵۸ دوره آموزشی عمومی وتخصصی برای مدیران واعضای شرکت های تعاونی به میزان ۲۱ هزار و ۴۸۰ نفر ساعت در این ۱۰ ماهه برگزار شده است.