چهره چهار تیم مرحله نیمه نهایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان که از ۲۲ دی ماه سال جاری با حضور ۲۴ تیم در هشت شهر فرانسه آغاز شده با شناخته شدن چهره چهار تیم نهایی وارد روزهای پایانی خود شده است. دور مقدماتی این رقابتها با حضور ۲۴ تیم مدعی در چهار گروه شش تیمی دنبال شد که در نهایت چهره چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شد.

گروه A:

مسابقات گروه اول با تیم های فرانسه، نروژ، روسیه، برزیل، هلند و ژاپن پیگیری شد. در پایان مسابقات گروهی تیم فرانسه میزبان رقابتها با کسب ۵ پیروزی به عنوان صدرنشین راهی مرحله دوم شد. بعد از آن تیم نروژی که به واسطه دریافت وایلد کارت از سوی فدراسیون جهانی و به بهانه حضور موفق تیم زنان اش و حضور خوب اش در مسابقات قهرمانی اروپا در سال ۲۰۱۶ جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را بدست آورده بود تنها با یک شکست در رده دوم ایستاد. تیم روسیه و برزیل نیز به عنوان تیم های بعدی راهی مرحله حذفی شدند. تیم ژاپن به عنوان یک تیم آسیایی بدون برد در رده آخر قرار گرفت.

گروه B:

اسپانیای مدعی در این گروه بدون شکست صدرنشین شد و راهی دور بعد شد. تیم های اسلوونی، مقدونیه، ایسلند نیز همراه این تیم به دور حذفی راه یافتند. تونس و آنگولا نیز پنجم و ششدم شدند. در این گروه تیم آفریقای آنگولا بدون برد آخر شد. می توان مسابقات این گروه را در دور مقدماتی یکی از راحت ترین مسابقات خواند.

گروه C:

در گروه سوم تیم های مدعی چون آلمان کرواسی و مجارستان حاضر بودند. در این گروه آلمان مدعی بدون شکست صدرنشین شد. تیم های کرواسی، بلاروس و مجارستان به عنوان تیم های دوم تا چهارم به مرحله بعد راه یافتند. تیم عربستان تیم آسیایی این گروه با یک برد پنجم و شیلی هم با یک پیروزی ششم شدند اما به جدول حذفی راه نیافتند. در این گروه ایمان جمالی بازیکن ایرانی الاصل تبعه مجارستان نیز در رقابتها حضور داشت. یاران جمالی به عنوان تیم چهارم به مرحله حذفی رسیدند.

گروه D:

در گروه آخر تیم دانمارک با کسب ۵ پیروزی صدرنشین شد. تیم های سوئد، مصر و قطر نیز به عنوان تیم های بعدی جواز حضور در مرحله دوم حذفی را کسب کردند. آرژانتین و بحرین نیز پنجم و ششم شدند. در این گروه که دو تیم آسیایی حاضر بودند تیم قطر نایب قهرمان دوره قبل مسابقات قهرمانی جهان به لطف بازیکنان تبعه خود اما این بار با یک افول به عنوان تیم چهارم جدول مقدماتی به دور بعد رسید تا تنها تیم آسیایی باشد که در مرحله حذفی حاضر گردد. تیم مصر نیز تنها تیم آفریقایی بود که توانست به مرحله دوم برسد. بحرین چهارمین تیم آسیایی حاضر در رقابتهای جهانی هم بدون برد در رده ششم گروهش قرار گرفت.

اما در ادامه مسابقات شاهد برگزاری دیدارها در دو بخش حذفی و مسابقات رده بندی هفدهم تا بیست و چهارم بودیم.

در بخش مسابقات هفدهم تا بیست و چهارمی ، این بار تیم ژاپن موفق شد یک برد برابر تیم آنگولا بدست آورد اما در نهایت مقابل شیلی باخت. بحرین به شیلی باخت و برابر آنگولا پیروز شد. تیم هلند تونس و آرژانتین را شکست داد. عربستان در هر دو مسابقه اش برابر تیم های آرژانتین و تونس متحمل شکست شد.

در جدول حذفی ۱۶ تیم مقتدر و مدعی به مصاف هم رفتند. جدال بین تیم های مدعی در نهایت به صعود چهار تیم فرانسه ، اسلوونی، کرواسی و نروژ به مرحله نیمه نهایی ختم شد. قطر تنها تیم آسیایی این بخش برابر آلمان های مدعی در یک مسابقه نزدیک و دیدنی با اختلاف یک گل پیروز شد اما در دیدار دومش به اسلوونی باخت و از گردونه رقابتها خارج شد. تیم مصر دیگر تیم غیر اروپایی این جدول و قهرمان قاره آفریقا در همان اولین مسابقه به تیم کرواسی باخت تا در ادامه مسابقات قاره آفریقا دیگر نماینده ای در مسابقات نداشته باشد.

یاران جمالی در این رقابتها برابر مقدونیه به برتری رسیده و مقابل نروژ شکست خوردند. در پایان جدول حذفی چهار تیم فرانسه، اسلوونی، کرواسی و نروژ به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

فرانسه که عنوان بهترین تیم سال ۲۰۱۶ را کسب کرده مدعی کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات نیز هست. فرانسوی ها امیدوارند به لطف میزبانی شان به راحتی این عنوان را تصاحب کنند. اما تیم نروژ دیگر تیمی است که در جمع این چهار تیم قرار گرفته است. نروژی ها با حضور در این مرحله ثابت کردند که تصمیم فدراسیون جهانی هندبال مبنی بر اهدای وایلد کارت و شانس حضور در مسابقات قهرمانی جهان درست بوده و شایسته شرکت در این دیدارها بودند.

برنامه برگزاری مسابقات مرحله نیمه نهایی:

* پنجشنبه شب - هفتم بهمن ماه :

فرانسه – اسلوونی

* جمعه شب - هشتم بهمن ماه :

نروژ- کرواسی

با وجود اینکه مقدونیه از دور مسابقات خارج شد اما تا این زمان لازارو از مقدونیه با ۵۰ گل برترین گل زن مسابقات نام دارد. لوپز از آنگولا با ۴۷ گل دوم است. باننور آمین از تونست با ۴۵ گل سوم و نیکلاس اکبرگ از سوئد با ۴۳ گل چهارمین نفر در جدول گل زنان مسابقات است.

جدول رده بندی مسابقات از عنوان پنجم تا بیست و چهارم :

۵- اسپانیا ، ۶- سوئد ، ۷- مجارستان، ۸- قطر ، ۹- آلمان ، ۱۰- دانمارک ، ۱۱- بلاروس ، ۱۲- روسیه ، ۱۳- مصر ، ۱۴- ایسلند، ۱۵- مقدونیه ، ۱۶- برزیل، ۱۷- هلند ، ۱۸- آرژانتین، ۱۹- تونس، ۲۰- عربستان سعود، ۲۱- شیلی، ۲۲- ژاپن، ۲۳- بحرین، ۲۴- آنگولا

مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان تا یکشنبه هفته آینده در فرانسه ادامه می یابد و فینال آن در پاریس برگزار خواهد شد.