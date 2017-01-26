نفرات راه یافته به مرحله دوم رقابتهای انتخابی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی محسوب می شد با حضور ۲۷۸ تکواندوکار به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در ۸ وزن و به مدت دو روز در خانه تکواندو برگزار و شب گذشته با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

در پایان این مسابقات؛ با اعلام کادرفنی تیم ملی تکواندوی کشورمان نفرات برتر و منتخبین کمیته فنی به همراه مدال آوران تورنمنت‌های بین المللی سال ۲۰۱۶ که دارای گرید می‌باشند، مدال آوران مسابقات قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور در سال ۱۳۹۵ (مشهد)، مدال آوران مسابقات قهرمانی جوانان کشور در سال ۱۳۹۵ (اصفهان)، مقام اول و دوم مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در سال ۱۳۹۵ به شرط داشتن شرایط سنی، رنکینگ اول و دوم هر وزن در لیگ جام کوثر تا پایان دور رفت، رنکینگ اول و دوم هر وزن در لیگ نوجوانان دختر به شرط داشتن شرایط سنی، ۱۰ نفر اول رنکینگ لیگ دسته یک جوانان و بزرگسالان «جام کوثر» تا پایان دور رفت و ۱۰ نفر اول رنکینگ لیگ نوجوانان دختر به شرط داشتن شرایط سنی در مسابقات ورود به اردوی تیم‌ملی تکواندو شرکت خواهند کرد.

کمیته فنی این دوره از مسابقات علاوه بر نفرات برتر اوزان هشتگانه، غزاله شریعتی از استان اصفهان (وزن ۵۳- کیلوگرم)، اعظم عبدلی از استان تهران (وزن ۵۳- کیلوگرم) و مریم حقانی از استان خراسان رضوی (وزن ششم (۶۷- کیلوگرم) را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

بانوان دعوت شده به اردوی تیم ملی عبارتند از:

* وزن ۴۶- کیلوگرم: ۱- فرشته خزایی (مازندران)۲- سیده آیدا رضوی (گیلان)۳- نسترن فریدی (البرز) و نگین خوانساری (اصفهان)-

* وزن ۴۹- کیلوگرم: ۱- نوشین مجیدی (تهران) ۲-یاسمن کشاورز (البرز)۳-سمانه لطف الهی (البرز) و سمیه خان بابایی (قزوین)

* وزن ۵۳- کیلوگرم:۱-بهاره بابازاده (مازندران)۲-ماتینا تیرگر (مازندران)۳-فاطمه هاشمی کیا (لرستان) و زهرا شهیدی (آذربایجان‌شرقی)

* وزن ۵۷- کیلوگرم:۱- ساجده فرامرزی (لرستان)۲- میترا انصاری (البرز)۳- نگین عدالت نیا (سمنان) و کوثر صالحی (تهران)

* وزن۶۲- کیلوگرم: ۱- هانیه بخشی (البرز)۲- شبنم بداقی (تهران)۳- شیما پوزشی (تهران) و یلدا سینکائی (مازندران)

* وزن۶۷- کیلوگرم:۱- سحر مردای (کرمانشاه)۲- فاطمه سالاری (هرمزگان)۳- فاطمه سادات موسوی (اصفهان) و فاطمه اکرمی (تهران)

* وزن۷۳- کیلوگرم:۱- فاطمه بالی (مازندران)۲- فاطمه عباسی (اصفهان)۳-محدثه روحی (آذربایجان‌شرقی) و زهرا عبدی (تهران)

* وزن ۷۳+ کیلوگرم: ۱-سعیده ناظری (تهران)۲- سیده الناز امیری (قزوین)۳- هانیه جعفری (خراسان‌رضوی) و زهرا محمودی (آذربایجان‌شرقی)