شهرداری ها بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری را در الویت قرار دهند

مسعود حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد کمربند سبز پیرامون مراکز جمعیتی و ایجاد فضاهای گفتمان محله ای و شهری با توجه به سیاستهای وزارت راه و شهرسازی از جمله اقداماتی است که منجر به ارتقای کیفیت سکونتگاههای شهری خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرهای بزرگ ما در گذشته شامل لایه های مختلفی بود که هر کدام تعاریف و ضوابط خود را داشتند افزود: از خانه، کوی، محله، برزن گرفته تا بالای شهر و پایین شهر، هر کدام ویژگی های خود را داشته و در عین حال با استفاده از فضاهای مشترک بین محله ای به یکدیگر پیوند می خوردند.

حق لطفی اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر علاوه بر یکسان شدن بخش های مختلف شهر، حتی شهرهای مختلف که از لحاظ فرهنگی و اقلیمی و سایر ویژگی ها، قرابتی با یکدیگر ندارند شبیه هم شده و هویت مستقل خود را از دست داده اند.

حمایت از اقدامات شهرداری های استان در راستای افزایش کیفیت زندگی شهرنشینی



وی از هر گونه اقدامی که توسط شهرداری های استان در راستای افزایش کیفیت زندگی شهرنشینی و همچنین بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده صورت گیرد استقبال کرده و با همه ی ظرفیتهای موجود از این برنامه ها حمایت خواهیم کرد.

حق لطفی با اشاره به سیاست های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ارتقای کیفیت زندگی شهرنشینی با محوریت شهروند و محله محوری عنوان کرد: از طرح و برنامه پیشنهادی شهرداری های استان که اهداف پیش گفته را محقق کند استقبال می کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و همچنین مرمت و احیای بافت های تاریخی اظهار کرد: نگاه ما در بازآفرینی، ایجاد مداخله ی حداقلی با هدف بهره برداری حداکثری می باشد که طی آن همچنان که هویت و نشانه های شاخص شهری حفظ میشود، کیفیت زندگی در این محله ها هم ارتقا می یابد.

دبیر ستاد بازآفرینی استان همچنین خاطرنشان کرد: با پیاده کردن طرح های کارشناسی شده در بافت های ناکارآمد شهری علاوه بر بهسازی این محله ها که باعث از بین رفتن مشکلات موجود در آنها می شود، می توان بخشی از نیاز موجود در بازار مسکن برای خروج از شرایط فعلی را هم پاسخ داد.

مدیرکل راه و شهرسازی تاکید کرد: شهرداران استان که وظیفه دبیری ستاد بازآفرینی شهرهای خود را بر عهده دارند، طرح و برنامه های خود را برای محله های اولویت دار به دبیرخانه ی ستاد ارایه نموده و با اخذ مصوبات لازم، هر چه زودتر اقدامات اجرایی را آغاز کنند.

حق لطفی با اشاره به اینکه در برخی از بخشهای بافت های ناکارآمد شهری گره هایی وجود دارد که در شرایط بحرانی عبور از آنها به سادگی میسر نخواهد بود یادآورد شد: امروز وزارت راه و شهرسازی بازآفرینی را به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای خود در پیش گرفته و ما هم در سطح استان از شهرداری هایی که در این مسیر حرکت می کنند با همه توان و ظرفیت حمایت می کنیم تا هر چه زودتر بتوانیم شاهد احیا، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در شهرهای استان باشیم.