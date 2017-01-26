ساختمان دو طبقه در مشهد آوار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد، آتشپاد دوم حسن جعفری با اعلام این خبر گفت: این حادثه در خیابان امام خمینی(ره) رخ داد که سبب ترس و وحشت ساکنان ساختمان مزبور و واحدهای اطراف آن شد.

ماموران ایستگاه شماره ۴و ۱۱ آتش نشانی با حضور در محل حادثه ضمن عملیات سرچ و جستجو در محل، برای جلوگیری از خطر انفجار ، گاز و برق ساختمان را قطع کردند.

آتشپاد دوم حسن جعفری، افزود: گودبرداری در محل حادثه با مجوز شهرداری انجام گرفته بود، هرچند سازنده ملک جدید اقدام به ایمن سازی محل گودبرداری کرده بود اما ناکافی بودن ایمن سازی و غیر مقاوم بودن ساختمان مجاور حادثه ساز شد.

جعفری اظهار کرد: خانوار ساکن در ساختمان تخریب شده در منزل خود حضور داشتند که خوشبختانه به علت خروج به موقع از خانه به اعضای خانواده آسیب وارد نشد.

گفتنی است این حادثه سبب از بین رفتن وسایل منزل این خانواده شده است.