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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۵

دبیر ستاد دهه فجر استان ایلام حبر داد:

برگزاری ۳۵۰۰ برنامه در ایلام طی دهه فجر

برگزاری ۳۵۰۰ برنامه در ایلام طی دهه فجر

ایلام-دبیر ستاد دهه فجر استان ایلام گفت: امسال بیش از سه هزار و ۵۰۰ برنامه طی دهه فجر در مناطق مختلف شهری و روستایی استان ایلام اجرا می شود.

به  گزارش خبرگزاری مهر،  حجت الاسلام علی چراغی پور با بیان اینکه شعار امسال دهه فجر «گفتمان انقلاب اسلامی زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» است، اظهار داشت: رویکرد برنامه های دهه فجر امسال؛ فرهنگی و در راستای ایجاد شور و نشاط هرچه بیشتر در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه از همین امروز کمیته فضاسازی و استقبال از دهه فجر در استان ایلام فعالیت خود را آغاز کرده و به تزئین و چراغانی معابر و اماکن مشغول شده است، بیان داشت: از پنجم تا یازدهم بهمن ماه که هفته استقبال و فضاسازی مناسب برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های دهه فجر است، اقدامات مناسبی در سطح استان انجام خواهد گرفت.

دبیر ستاد دهه فجر استان ایلام با بیان اینکه در تلاش هستیم تا آیین ها و برنامه های سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به نحو باشکوهی در سطح استان اجرایی کنیم، یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران، یگانه انقلاب شکوهمندی است که بر شریعت، اخلاق و عقلانیت استوار است.

کد مطلب 3887925

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