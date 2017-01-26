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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۰

فرماندار بدره خبر داد:

اختصاص بودجه مناسب برای توسعه زیرساخت های ورزشی بدره

اختصاص بودجه مناسب برای توسعه زیرساخت های ورزشی بدره

ایلام-فرماندار شهرستان بدره از اختصاص بودجه مناسب برای توسعه زیرساخت های ورزشی این شهرستان خبر داد.

سیروس مرادحاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به زودی از محل ردیف بودجه ای نفت، سالن اختصاصی ورزش های رزمی در مرکز شهرستان احداث می شود.

وی از جذب و ساماندهی ۳۰۰ ورزشکار خانم در رشته های رزمی در این شهرستان خبر داد و  گفت: با توجه به استقبال خوب بانوان از رشته های مختلف ورزشی، نیازمند ایجاد فضا و امکانات ورزشی هستیم.

مرادحاصلی با بیان اینکه ورزش نقشی پیشگیرانه در زندگی داشته و وجود ورزشکار باعث ایجاد روحیه شادابی و نشاط در خانواده ها می شود، خواستار ایجاد سالن اختصاصی برای ورزشهای رزمی در شهرستان بدره شد.

کد مطلب 3887928

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