اختصاص بودجه مناسب برای توسعه زیرساخت های ورزشی بدره

سیروس مرادحاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به زودی از محل ردیف بودجه ای نفت، سالن اختصاصی ورزش های رزمی در مرکز شهرستان احداث می شود.

وی از جذب و ساماندهی ۳۰۰ ورزشکار خانم در رشته های رزمی در این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به استقبال خوب بانوان از رشته های مختلف ورزشی، نیازمند ایجاد فضا و امکانات ورزشی هستیم.

مرادحاصلی با بیان اینکه ورزش نقشی پیشگیرانه در زندگی داشته و وجود ورزشکار باعث ایجاد روحیه شادابی و نشاط در خانواده ها می شود، خواستار ایجاد سالن اختصاصی برای ورزشهای رزمی در شهرستان بدره شد.