القای تفکر اقتصاد مقاومتی موجب خودکفایی است

سید شهاب الدین صدر، نایب رئیس خانه احزاب صبح امروز در همایش فصلی خانه احزاب با عنوان یادمان آیت الله هاشمی رفسنجانی و اقتصاد مقاومتی گفت: وقتی رهبری یک موضوع را به عنوان اولویت مطرح می کنند احزاب باید در طول رهبری حرکت کرده و پیش روند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما بعد از پیروزی انقلاب دچار توطئه های متعدد و تحریم های گوناگون بوده است، افزود: این روند ادامه خواهد داشت چون دشمنان ما این نظام را بر نمی تابند و امروز از مجرای مسائل اقتصادی ورود کرده اند.

صدر ادامه داد: هدف دشمن این است که ما از مواضع خود کوتاه بیاییم از این رو باید کاری کنیم که این تحریم ها کارساز نباشد.

وی با اشاره به منابع انسانی و ذخایر موجود در کشور تصریح مرد: اگر کارشناسی درستی انجام شود می توان به خوبی با فشارها مقابله کرد.

این فعال حزبی با اشاره به اینکه مشکلات امروز کشور حاصل اقدامات تنها یک دولت نیست، خاطرنشان کرد: القا تفکر اقتصاد مقاومتی موجب خودکفایی، تکمیل جهاد اقتصادی و استقلال اقتصادی خواهد شد که برای تحقق این موارد باید سبک زندگی مردم اصلاح شود.

نایب رئیس خانه احزاب گفت: حرکت مداوم در رشد اقتصادی، وظیفه شناسی، اقتصاد مردمی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از کالای داخلی، استفاده حداکثری از زمان و ارتباط بین مردم و مسئولان از جمله راهکارهای عملی کردن اقتصاد مقاومتی است.