فراخوان جشنواره استانی شعر وداستان جوان سوره در کردستان اعلام شد

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهرضمن تبریک فرارسیدن سی و نهمین طلیعه بهار آزادی و آغاز جشن های پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی گفت: هشتمین جشنواره استانی شعر و داستان جوان سوره براساس برنامه سالیانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان و در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی، ازاسفندماه امسال در دو رده دانش آموزی ۱۲ تا ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۰ سال برگزار می شود.

امین مرادی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و اظهارداشت: شناسایی و جذب استعدادهای ادبی جوان، تبادل اندیشه و تجربه های شاعران و نویسندگان جوان انقلاب اسلامی و جریان سازی در شعر و ادبیات منطبق بر ارزش‌های اسلامی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی معرفی و برجسته سازی چهره های ممتاز عرصه شعر و داستان جوان انقلاب را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد و افزود: برای ارج نهادن به شخصیت علمی و ادبی زنده یاداستاد سید ابراهیم ستوده از بزرگان عرصه ادبیات این سرزمین که بسیار هم مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز بودند این دوره از جشنواره با نام و یاد این استاد فقید نامگذاری شده است.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ادامه داد: شاعران وداستان نویسان جوان در دو رده سنی مذکور می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۵ به واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان ارسال کنند.

وی بیان کرد: موضوعات بخش ویژه این جشنواره شامل خانواده، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، وحدت اسلامی، سبک زندگی اسلامی است.

مرادی به تغییرات این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت : در بخش کردی شعر و داستان برای توجه ویژه به ادبیات کردی با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سفر تاریخی اردیبهشت ۸۸ به کردستان و اعلام اینکه زبان کردی سرمایه ملی است ، تمامی شاعران و داستان نویسان رده سنی اعلام شده از مناطق کرد نشین کشور می توانند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه هر هنرمند می‌تواند در بخش شعر و داستان حداکثر ۳ اثر را ارائه کند، افزود: هر اثر باید مجزا در قالب فایل word و با اندازه قلم ۱۴ و نوع قلم B Mitra بر روی لوح فشرده به همراه نسخه چاپی ارسال شود.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان اضافه کرد: برای تسهیل در امر داوری، شاعران و نویسندگان که چندین اثر دارند باید هر اثر خود را در صفحات جدا از هم چاپ و در ۳ نسخه ارسال کنند.

مرادی با بیان اینکه صفحات متون باید بدون ذکر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال شود، بیان کرد: دبیرخانه جشنواره در صورت صلاحدید آثار منتخب را با نام صاحب اثر چاپ خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هر فرد می‌تواند همزمان در همه بخش‌ها شرکت کند، عنوان کرد: پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شرکت کنندگان عودت داده نمی‌شود.

وی اعلام کرد: حضور راه یافتگان بخش نهایی در مراسم اختتامیه و شرکت در کارگاه ها ضروری بوده وعدم حضور صاحبان آثار به منزله انصراف از جشنواره تلقی خواهد شد وآثار آنان از داوری کنار گذاشته می شوند.

رییس حوزه هنری کردستان عنوان کرد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های ۳۳۲۴۳۶۲۴،۳۳۲۲۷۱۲۵ تماس حاصل نمایند ویا به آدرس www.Artsanandaj.ir مراجعه کنند.