نقش حوزه دریا در برنامه ششم توسعه کم رنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید سیف شامگاه گذشته در دومین همایش اقتصاد مقاومتی دریا محور در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پرداختن به مسائل مربوط به محیط های دریایی را یک ضرورت دانست و توضیح داد: دو سوم مساحت کره زمین آب است. کشور ایران نیز مساحت قابل توجهی از آب ها را در اختیار دارد و این در حالی ای است که ۴۰۰ میلون نفر به خاطر نداشتن دسترسی به آب به ایران وابسته اند که همین امر ضرورت توجه به یان حوزه را نشان می دهد.

وی، توسعه دریایی، توسعه فعالیت های شیلاتی، ترانزیت کالا و مسافر، توسعه سواحل و حوزه مسافرتی را از جمله مزایای توجه به حوزه دریا دانست.

سیف از برتری حمل و نقل دریایی نسبت به حمل و نقل خشکی، ریلی و هوایی نیز به عنوان دیگر دلیل بر لزوم توجه به آب ها اشاره کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی توان حمل و نقل با تناژ بالا را یکی از نکات بارز در برتری حمل و نقل دریایی دانست و از روند رشد دو برابری حمل و نقل دریایی خبر داد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد در حوزه دریا بیان کرد: با وجود بنادر خرمشهر و بندر امام، طی مسافت طولانی و افزایش درآمد حاصل از حمل به سایر بنادر همچون چابهار صرفه اقتصادی ندارد.

شرایط نامناسب فعالیت صنعت دریا

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت عملی ریاست جمهوری در ادامه از رشد ۹ درصدی علم در حوزه دریا خبر داد و در ادامه بیان کرد: جای نگرانی و افسوس دارد که متناسب با این میزان تولید علم، درآمد زایی انجام نمی شود و برخلاف برخی کشورها که شرایط برای استفاده از ذخایر آبی و علمی فراهم است صنعت دریا در کشور در محیطی نامناسب و توام با درگیری و مقاومت انجام می شود.

سیف، توجه به حوزه دریا را دارای تاثیر قابل توجه بر رشد کشور در آینده دانست و بهره نگرفتن از توان صنعتگران این عرصه را مانعی در دستیابی به این رشد قلمداد کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری به صنعت شناور و کشتی سازی به عنوان یکی از صنایع وابسته به دریا اشاره کرد و گفت: صنعت شناورسازی و کشتی سازی بیشتر در کشورهای چین ، ژاپن و کره متمرکز است اما این به عنوان پایان کار این صنعت در کشور ایران نیست.

وی از رشد صنعت کشتی سازی در کشور و خرمشهر تاکید کرد و متذکر شد: هزینه های ساخت کشتی سنگین است و اگر نتوان این صنعت را راه اندازی کرد صنایع جانبی همچون صنایع فولاد و دکوراسیون را نیز از دست خواهیم داد اما اگر تمام مراحل ساخت کشتی در کشور انجام شود، می توان سه هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.

سیف، خریداری محصولات دریایی مشابه تولیدات داخل از سایر کشورها را ضربه ای به صنعت حوزه دریا خواند و توضیح داد: وقتی شناورها در کنار کارون ساخته می شود اما محصول از امارت وارد می شود، وقتی منکر توان تولید تاسیسات نفتی در کشور می شود و در مقابل محصول از کشور دیگری همچون چین تهیه می شود، ضربه ای به صنعت و فناوری کشور وارد شده است.

وی به لغو تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: لغو تحریم ها فرصت خوبی را برای کشور ایجاد کرده اما نباید به ان معنا باشد که بازار خود را از دست بدهیم.