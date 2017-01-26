بافت های فرسوده جهرم ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از بازار سرپوشیده تاریخی جهرم در جمع خبرنگاران گفت: به درخواست مسئولان شهرستان جهرم در خصوص وضعیت نامناسب بافت های فرسوده شهری اقدام به بازدید از این بافت ها به ویژه بازار سرپوشیده این شهر کردیم.

وی با اشاره به قدمت تاریخی این بازار که در حال حاضر به عنوان محل کسب و کار مردم نیز محسوب می شود، افزود: وضعیت سقف بازار به گونه ای است که در زمان بارندگی مطلوب نیست و نیاز به مرمت اساسی دارد.

معاون فنی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به لزوم ساماندهی دفع آب های سطی در زمان بارندگی نیز گفت: این آب ها قابلیت دفع را ندارد و در کنار این موارد برق این مجموعه نیز دچار مشکلاتی است.

وی با اشاره به اینکه با برپایی ستاد بازآفرینی پایداری شهری در هفته آینده مصوبات آن برای اجرا و پیگیری به تهران ارسال می شود، بیان کرد: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران نسبت به مرمت سقف و بهسازی کف بازارسرپوشیده جهرم و همچنین کاروان سراهای بازار جهرم در صورت همکاری مالکین اقدام می کند.

عشایری با تاکید به حمایت ازبازسازی و بهسازی این اثر تاریخی در جهرم خاطرنشان کرد: در خصوص سایر بافت های فرسوده جهرم نیز با هماهنگی شهرداری جهرم ورود پیدا می کنیم.