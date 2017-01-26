تیم قشقایی شیراز میزبان همیاری ارومیه است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور روز جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای سنندج، شیراز، نجف آباد و کرمان از سر گرفته می شود.

تیم قشقایی شیراز که بازی هفته گذشته خود را با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رساند این هفته در حالی به مصاف همیاری آذربایجان غربی می رود که این تیم بازی هفته پیش را به آینده سازان میهن نجف آباد واگذار کرده و با ۱۶ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد.

بانوان شیرازی تا پایان هفته پانزدهم با کسب ۱۱ امتیاز در رده هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان قرار دارد.

برنامه هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:

جمعه ۸ بهمن ۹۵‏‎ ‎

راه یاب ملل سنندج – استقلال خوزستان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

قشقایی شیراز – همیاری آذربایجان غربی – ساعت ۱۰ – ورزشگاه دستغیب شیراز‎ ‎

آینده سازان میهن نجف آباد – پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۰ – ورزشگاه رسالت نجف آباد

شهرداری بم – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم کرمان

جدال لبنیات ارژن شیراز با دبیری تبریز در هفته بیستم لیگ فوتسال

تیم لبنیات ارژن شیراز در هفته بیستم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به مصاف دبیری تبریز می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لبنیات ارژن شیراز در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه به مصاف دبیری تبریز می رود.

فوتسالیست های شیرازی که در بازی هفته نوزدهم با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل یاسین پیشرو قم مغلوب شده بود با ۲۰ امتیاز رده دهم جدول را به خود اختصاص داده است.

محمود نصیرلو و مرتضی شعبانی دیدار لبنیات ارژن شیراز و دبیری تبریز را قضاوت می کنند.

مسابقه رفت دو تیم ۶ بر ۴ به سود دبیری تبریز به پایان رسید. این تیم در پایان هفته نوزدهم رتبه سوم جدول را در اختیار گرفت.

سایر بازی ها هفته بیستم لیگ برتر فوتسال به قرار زیر است:

مس سونگون ورزقان – یاسین پیشرو قم

لبنیات ارژن شیراز – دبیری تبریز

تاسیسات دریایی تهران – آذرخش بندرعباس

شهروند ساری – طرح و توسعه قزوین

ملی حفاری اهواز – دانشگاه آزاد تهران

مقاومت البرز – شهرداری ساوه

گیتی‌پسند اصفهان – فرش آرا مشهد