ارجاع 6 درصد پرونده هاي شوراهاي حل اختلاف به دادگاه ها

دكتر حسن حميديان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از 6 درصد پرونده هايي كه در سال گذشته از شوراهاي حل اختلاف جهت رسيدگي مجدد به دادگاهها ارجاع شد ، تعدادي از آنان صلاحيت رسيدگي در شوراها را نداشته و بايد بر اساس قانون در دادگاه ها مورد رسيدگي و بررسي قرار گيرد.

وي تصريح كرد: پرونده هايي كه در نهادهاي شبه قضائي به نتيجه نرسد مجدد جهت رسيدگي به دادگاه ها ارجاع مي شود كه در سال گذشته درصدي از پرونده ها كه رسيدگي آنان در نهادهاي شبه قضائي به صلح و سازش منجر نشد ، به دادگاهها ارجاع شد.

حميديان اظهار داشت: برخي از مردم با توجه به اينكه اطلاعي از موضوعات قابل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف ندارند مبادرت به تشكيل پرونده در نهادهاي شبه قضائي مي كنند كه در نهايت با توجه به اينكه پرونده آنان صلاحيت رسيدگي در شوراها را ندارد به دادگاه ارجاع مي شود.

مديركل پيگيري و هماهنگي امور استان ها و سازمان هاي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: بررسي كارشناسي در قوه قضائيه نشان مي دهد امسال در حدود 10 درصد پرونده هاي ارجاع شده به شوراهاي حل اختلاف جهت رسيدگي مجدد و به دلايل ذكر شده ، مجدد به دادگاه ها ارسال خواهد شد.