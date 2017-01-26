بیمارستان دهگلان دهه فجر سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک واحدی شامگاه چهار شنبه در جریان بازدید از روند احداث بیمارستان دهگلان، بر تسریع در روند بهره برداری از این بیمارستان در کوتاهترین زمان ممکن تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و هیئت همراه در ادامه از بخشهای اورژانس، اتاق عمل، نوزادان، داخلی زنان و مردان، رادیولوژی، درمانگاه این بیمارستان بازدید نمودند.

وی پس از استماع گزارش اقدامات انجام شده در جهت پیشرفت و تجهیز بیمارستان جدید شهدای دهگلان، بر تسریع جهت راه اندازی و افتتاح آن تا دهه فجر سالجاری تاکید نمود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: با تکمیل و بهره برداری از بیمارستان جدید، میزان خدمات رسانی به مردم این شهرستان در حوزه بهداشت و درمان افزایش پیدا می کند.

وی یادآور شد: پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی دهگلان از مصوبات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان در اردیبهشت سال ۸۸ می باشد و با بهره برداری از آن تمامی نیازهای بهداشتی و درمانی مردم در این شهرستان تامین می شود.