لایروبی اروند عامل توسعه اقتصاد دریا در کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یاوری شامگاه گذشته در دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر اظهار کرد: از میان ۲۳۳ مقاله کامل ارسال شده به دبیرخانه دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ۱۲۹ مقاله پذیرفته شدند که از این تعداد ۵۴ مقاله برای سخنرانی انتخاب شده اند.

وی افزود: ۷۵ مقاله نیز به صورت پوستر به دبیرخانه دومین همایش توسعه پایدار دریا محور ارسال شدند که نمایشگاهی برای عرضه آنها در دانشگاه برپا شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر در ادامه به اهمیت نقش دریا در توسعه اقتصادی تاکید کرد و توضیح داد: بیش از سه میلیارد نفر در جهان برای تامین معیشت خود به دریا وابسته هستند. ۹۰ درصد از تجارت از طریق دریا صورت می گیرد. ۵۰ درصد از گردشگری مرتبط به گردشگری دریاست و سه تا شش تریلیون دلار درآمد از راه دریا ها تامین می شود.

وی به ارائه تعریفی از توسعه پایدار دریا محور نیز پرداخت و گفت: توسعه پایدار ابعاد دیگر توسعه را نیز در بر می گیرد. هر فعالیت که در دریا انجام می شود بعد زیست محیطی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد.

یاوری به بیان برخی مشکلات سد راه توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا نیز اشاره و از مغروقه ها به عنوان مهمترین این مشکلات در توسعه صنعت حمل و نقل دریایی در منطقه یاد کرد و گفت: در صنعت حمل و نقل دریای یکی از معضلات کشتی ها غرق شده است که در آبراهه اروند نیز تعداد قابل توجهی از مغروقه ها بعد از ۳۰ سال هنوز خارج نشده اند.

وی توضیح داد: رسوب گذاری بیش از حد، مانع تردد در چهار متر می شود که لایروبی اروند می تواند تاثیری قابل توجه در توسعه اقتصادی از راه دریا در کشور داشته باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر به وجود میادین مشترک نفتی نیز اشاره و اظهار کرد: ایران ۲۸ میدان هیدروکربنی به صورت مشترک با کشورها ی همسایه دارد که در بهره برداری از این میادین عقب مانده است و میزان عقب ماندگی از کشورهای خلیج فارس ۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است.

وی همچنین به عقب ماندگی در صنعت صید و صیادی کشور را نیز به عنوان دیگر عامل در توسعه نیافتگی ایران در حوره دریا اشاره و بیان کرد: ایران در صنعت شیلات خود را محدود به تعداد محدودی از ماهیان از نوع گرم آبی و سردآبی کرده است که میزان و تنوعشان به شدت محدود شده است و این درحالی است که یکی از اصول توسعه پایدار تنوع بخش به صنایع آبزی پروری و صیادی است.

یاوری با یادآرو شدن اینکه با افزایش استفاده از علوم دریایی زمینه برای اشتغالزایی بیشتر فارغ التحصیلان فراهم می کند، افزود: توجه بیشتر به علوم دریای و صید سایر محصولات دریایی همچون خیار دریایی، جلبک ها و سایر جانوران دریایی می تواند علاوه از بهره گیری از خاصیت خوراکی اقدام به استخراج مواد مختلف از آنها را نیز کرد.

وی توضیح داد: استخرج مواد مختلف به عنوان ارزش افزوده، مواد دارویی که دانش تولید آنها در کشور به دست آمده است اما امکان استخراج آن ها فراهم نیست هم می تواند عاملی در توسعه بخشی به صنعت صید و صیادی باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر در ادامه وضعیت گردشگری دریایی در کشور را نیز وضعیتی نامطلوب دانست و گفت: وجود استعداد های فراوان، آب های دریایی، مناطق بسیار زیبا و بکر می توانند زمینه ساز توسعه صنعت توریست باشند.

وی همچنین به تخریب گسترده بسیاری از مناطق خلیج فارس هم اشاره کرد و افزود: توجه به ابعاد مختلف و اهمیت دریاها جز با مشارکت جامعه علمی امکان پذیر نیست.

یاوری از ایران به عنوان دارنده رتبه شانزدهم جهان و رتبه نخست علوم دریایی در خاورمیانه یاد کرد و افزود: کشور ایران در بحث دریایی از نظر سخت افزار و نرم افزار و نیروی انسانی مشکل ندارد و باید بهره برداری بهینه ای از این ظرفیت ها صورت گیرد.

وی بیان کرد: دانشگاه ها باید از آموزش محور به سمت توسعه محور تغییر یابند و باید به سمت ایجاد دانشگاه های نسل ۳ و ۴ حرکت کرد.