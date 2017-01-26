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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

فرماندار آزادشهر خبرداد

کلنگ زنی و افتتاح ۸۵ طرح ویژه دهه فجر در آزادشهر

کلنگ زنی و افتتاح ۸۵ طرح ویژه دهه فجر در آزادشهر

آزادشهر- فرماندار شهرستان آزادشهر گفت: ۸۵ پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغال زا آزادشهر در دهه فجر کلنگ زنی و افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، حبیب شفاهی صبح پنجشنبه، درنشست مطبوعاتی گروه خبری فجر گلستان، با اعلام این خبر، اظهارکرد: این پروژه ها با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۷۰ نفر به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: روز پیروزی انقلاب اسلامی عید ملت ایران است و جایگاه رفیعی دارد که باید برای حفظ آن تلاش کنیم و شکر نعمت را به جای آوریم.

وی ادامه داد: تعداد پروژه های عمرانی دهه فجر شهرستان آزادشهر ۵۱ فقره است که با اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین تعداد پروژه هایی که کلنگ زنی می شوند نیز ۶ فقره بوده و اعتبار تخصیص یافته به آنها ۱۸ و نیم میلیارد تومان است.

شفاهی تصریح کرد: در مجموع ۵۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۱ و نیم میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد پروژه های اقتصادی و اشتغالزای قابل افتتاح دهه فجر امسال شهرستان آزادشهر ۲۳ پروژه و اعتبار ۸۰۰ میلیون تومانی است و تعداد پروژه هایی که کلنگ زنی می شود نیز ۵ فقره و اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی است.

فرماندار شهرستان آزادشهر گفت: در مجموع ۲۸ پروژه اقتصادی و اشتغال زا با اعتبار یک و نیم میلیارد تومانی در دهه مبارک فجر کلنگ زنی شده و به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه به پروژه‌های مهمی که کلنگ زنی می شود اشاره کرد و افزود: اولین نیروگاه مقیاس کوچک استان با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در دهه فجر امسال در شهرستان آزادشهر کلنگ زنی می شود.

وی خاطرنشان کرد:کلنگ زنی، تجهیزو نوسازی مدارس شهرستان آزادشهر با اعتبار دو میلیارد تومان از دیگر برنامه های مهم این دهه است.

فرماندار شهرستان آزادشهر در پایان تصریح کرد: توسعه فاز دوم بیمارستان حضرت معصومه شهرستان آزادشهر با اعتبار دو ونیم میلیارد تومانی و افزایش ظرفیت پست ۶۳ کیلو واتی آزادشهر با اعتبار دو میلیارد تومان اعتبار از دیگر برنامه های این دهه است.    

کد مطلب 3887976

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