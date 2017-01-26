مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر به ورود سامانه بارشی جدید به استان اشاره کرد و از کاهش دمای ۳ تا ۷ درجه ای خبر داد و گفت: به دلیل حجم بارش ها در برخی مناطق شهرستان کرج احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی وجود دارد.

مهرور گفت: در پی ورود این سامانه به استان احتمال سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی دور از انتظار نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز به کاهش دید افقی در جاده های کوهستانی استان اشاره کرد و گفت: بارش برف در محورهای کوهستانی به ویژه محور چالوس باعث لغزندگی و اختلال در تردد خودروها خواهد شد.

وی تصریح کرد: به همین منظور شهرداری ها و دستگاه های اجرایی استان برای کاهش حوادث و خسارات احتمالی تدابیر ویژه ای در دستور کار قرار دهند.

مهرور از مسافرانی که قصد عبور از محورهای استان به ویژه محورهای کوهستانی را دارند خواست از توقف در مسیر رودخانه ها خودداری کرده و تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیرچرخ و پوشاک گرم به همراه داشته باشند.