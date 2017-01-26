به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با صدور حکمی مجید پورعیسی را به‌عنوان رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه استان خراسان شمالی منصوب و وی را جایگزین حسن نادری کرد.

معاون رئیس‌جمهوری در متن این حکم با اشاره به سوابق علمی، تجارب ارزنده و تعهد کاری مجید پور عیسی، از مواردی نظیر راهبردی نظام برنامه‌ریزی استان، تهیه طرح آمایش سرزمین، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، مبادله موافقت‌نامه‌ها و تخصیص اعتبارات، نظارت بر طرح‌های تملک دارایی، ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران، اجرای فعالیت‌های آماری و ایفای نقش دبیری شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای فنی استان را از اهم مأموریت‌ها و شرح وظایف رئیس سازمان برنامه‌وبودجه عنوان کرده است.

گفتنی است، پیش‌ازاین مجید پور عیسی مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان شمالی و سرپرستی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان را بر عهده داشت.