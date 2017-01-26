محموله ۳۲ هزار لیتری نفت قاچاق در یزد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی، روز گذشته با انجام یک عملیات ایست و بازرسی یک دستگاه تریلی نفتکش را در محورهای مواصلاتی استان متوقف کردند.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی پس از بررسی اسناد، مدارک و بارنامه خودرو متوجه شدند این تریلی نفتکش حامل ۳۲ هزار لیتر نفت سفید قاچاق است، افزود: به همین منظور خودرو توقیف و دو متهم نیز در این رابطه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد خاطرنشان کرد: متهمان این محموله نفتی قاچاق را از استان‌های مرکزی کشور بارگیری کرده و قصد انتقال به جنوب شرق کشور را داشتند که توسط مأموران پلیس استان یزد دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.