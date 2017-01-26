حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج را تا ساعتی پیش ۱۰۵ اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ ۹۵ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ سالم است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۱۱۰ اعلام کرد که حکایت از ناسالم بودن وضعیت هوا برای گروه‌های حساس دارد.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می‌شود.

محمدی به شهروندان کرجی و نظرآبادی و افراد مبتلابه بیماری‌های قلبی یا ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه کرد از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.