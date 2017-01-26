به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، عصر چهارشنبه ششم بهمن ماه، جلسه‌ای در محل آکادمی ملی فوتبال برای پیگیری پروژه فیلم سینمایی چوار برگزار شد.

در این جلسه که آقایان؛ محمدرضاساکت مدیرتیم های ملی، حجت الله هاشم بیگی رییس هیات مدیره باشگاه چوار۶۵، علی هزاوه فرزند شهید حسین هزاوه، حسن و حسین صیدخانی گروه کارگردانی فیلم چوار حضور داشتند، راهکارهای مختلف برای جذب منابع مالی و ادامه ساخت فیلم چوار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه، ابتدا گزارشی از روند ساخت فیلم سینمایی ارایه شد.

محمدرضا ساکت در این نشست با اشاره به اهمیت واقعه چوار گفت: گزارشی که ارایه شد، نشان می‌دهد دوستان نگاهی بین المللی در ساخت فیلم دارند و این نگاه می‌تواند موضوع چوار را در سطح جهانی و از طریق هنر معرفی کند.

مدیرتیم های ملی ادامه داد: فدراسیون فوتبال در حد توان، تلاش لازم را در زمینه کمک به این پروژه انجام خواهد داد و امیدواریم فیلم سینمایی «چوار» به اتمام برسد. در دربی برگشت استقلال و پرسپولیس نیز برنامه‌های ویژه ای برای شهدای چوار داریم و امیدواریم با این فعالیت ها و همچنین ساخت فیلم سینمایی«چوار»،این رویداد مهم جهانی شود.

لازم به ذکر است که از چهارماه قبل، روند ساخت فیلم سینمایی «چوار» تحت عنوان «مستطیل قرمز» شروع شد که پس از فیلمبرداری ۶۵ درصدی، ادامه فیلمبرداری به دلیل مشکل مالی متوقف شده است و عوامل فیلم در صدد جذب منابع مالی برای اتمام پروژه هستند.