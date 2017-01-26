٧٥درصد آب شرب بندرعباس تاسال ١٤١٠از طریق آب شیرین کن تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی چهارشنبه شب در سیزدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که باحضور نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ویزی کشور در بندرعباس برگزار شد، تصریح کرد: یکی از سیاست های مهم وزارت نیرو تامین آب شرب شهر بندرعباس از طریق آب شیرینکن است که البته تحقق این سیاست به اعتبار بالایی نیاز دارد.

وی تنها راه نجات دشت میناب و جلوگیری از نابودی آن را توسعه آبشیرین کن ها دانست و افزود: در حال حاضر ٢هزار و ۵۰۰لیتر در ثانیه آب شرب مورد نیاز شهر بندرعباس از سد استقلال میناب و چاههای دشت شمیل تامین می شود.

قصمی راهبرد اصلی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تامین آب شهر بندرعباس براساس سیاست های وزارت نیرو را توسعه آب شیرینکن ها و کاهش حجم برداشت از سفره های زیرزمینی و دشت ها اعلام کرد و افزود: در همین راستا طرح انتقال آب تولیدی از آب شیرین کن های غرب بندرعباس به مرکز و شرق شهر و همچنین انتقال آب به غرب بندرعباس، بندرخمیر و کهورستان تهیه و مطالعات آن جهت تامین اعتبار مورد نیاز در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه برای احداث و اجرای تاسیسات این طرح در کوتاه مدت به ١٢٠میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ادامه داد: طول خط انتقال و توزیع آب این آب شیرین کن ها ٤٥کیلومتر و با لوله هایی به قطر هزار است که در صورت تامین اعتبار آن در سال ۹۶، ٢٠کیلومتر آن اجرا خواهد شد.

به گفته وی؛ دولت مجوزتاسیس دو دستگاه آبشیرین کن ۲۵ هزار مترمکعبی را نیز در غرب بندرعباس صادر کرده است که در صورت تحقق این امر سه هزار لیتر آب بر ثانیه به ظرفیت شهر بندرعباس افزوده می شود. در ادامه، محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه ریزی کشور در این نشست به مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب وعده داد جهت تحقق این طرح اعتبار لازم در اختیار این شرکت قرار گیرد.