امکانات ارتباطی استان ایلام نیازمند توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در حوزه فناوری به ویژه توسعه اینترنت صورت گرفته که البته تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی با بیان اینکه امروز استان ایلام شاهراه عتبات عالیات است، گفت: ضروری است خدمات دولت در بخش های مختلف همچون جاده راه آهن و اینترنت در ایلام افزایش یابد.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی با بیان اینکه اینترنت ضروری ترین نیاز دانشجویان، فارغ التحصیلان و جوانان استان ایلام است، اظهار کرد: انتظار داریم آقای دکتر روحانی که در زمان جنگ عنایت ویژه ای به ایلام داشتند و بسیار به این استان رفت و آمد داشتند در زمینه ایجاد زیرساخت ها همچون احداث خط راه آهن نیز عنایت داشته باشند چراکه با احداث خط آهن ترافیک و سختی رفت و آمد بخصوص در مسیر ایلام به مهران رفع می شود.

محمود واعظی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با بیان اینکه امروزه زیر ساخت های ارتباطی فقط کاربرد اینترانتی با تلفن ندارند، گفت: سیاست ما این است از زیر ساخت های آی سی تی برای توسعه اشتغال استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در دو سه سال اخیر برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی در استان ایلام کارهای خوبی انجام شده است، افزود: در سفر امروز کاستی ها و مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری بررسی و راهکارهای مناسب اتخاذ خواهد شد.