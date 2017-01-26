احزاب قوی جلوی فساد اقتصادی در کشور را می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب صبح امروز در همایش فصلی خانه احزاب با عنوان یادمان آیت الله هاشمی و اقتصاد مقاومتی گفت: مقام معظم رهبری برای احزاب نقش و ارزش قائل هستند و ما ایشان را حامی احزاب می دانیم.

وی افزود: امام راحل هم به حزب اعتقاد داشتند، چرا که حزب در کشور ما سابقه عظیمی دارد از این رو بها دادن به احزاب بها دادن به مردم است دولتمردانی که به احزاب اهمیت نمی دهند در حقیقت به مردم اهمیت ندادند.

رئیس خانه احزاب افزود: در چهارماه گذشته با مسئولیت من در خانه احزاب تا کنون ۳۲ جلسه شورای مرکزی برگزار کردیم.

حشمتیان ادامه داد: وزیر کشور به قول خود برای تجهیز خانه احزاب عمل کرده و خانه احزاب را تجهیز کنند همانگونه که دولت هم به وعده احیاء خانه احزاب عمل کرد.

وی گفت: اگر احزاب قوی باشند فسادهای اقتصادی و سیاسی اتفاق نمی افتد. این نشان دهنده اهمیت نقش احزاب در کشور است.

رئیس خانه احزاب گفت: در دهه فجر قرار است در اکثر استان ها خانه احزاب را راه اندازی کنیم.